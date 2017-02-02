"Карачаево-Черкесскэнерго" выполнил ремонтную программу на 103%

CABEX
2 февраля 2017, 14:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
В течение 2016 года филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») направил на ремонтную программу более 134 млн рублей, что составляет 103% от запланированного объема.
В частности, специалисты филиала провели технологическое обслуживание и ремонт более 7 тыс. км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, около 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, более 900 масляных выключателей 10-110 кВ и свыше 500 разъединителей 35-110 кВ.
Кроме этого, для обеспечения бесперебойной работы электрических сетей филиала и повышения их надежности произведена замена 43 трансформаторов, отслуживших свой срок работы, на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ заменен провод общей протяженностью 69 км, произведена также перетяжка 503 км провода на ВЛ 0,4- 10 кВ.
В рамках ремонтной программы большой объем работ проведён и по расчистке просек в охранной зоне линий электропередачи. Всего в течение года на ВЛ 0,4-10 кВ и ВЛ 35-110 кВ расчищены от древесно-кустарниковой растительности более 340 га.
За истекший год энергетики также выполнили техобслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей республики. Так, в нормативное состояние были приведены линии электропередачи «Октябрьская – Суворовская», «ГАЭС – ГЭС», «ГАЭС – Береговая», «Новая Джегута – Терезе», «Зеленчук – Лунная поляна», «Эркен-Шахар – Старокувинская», «Кош-Хабль – Хабез», «Усть-Джегута – Николаевское» и другие.
Выполнен также плановый капитальный и текущий ремонт энергооборудования на подстанциях 35-110 кВ «Эркен-Шахар», «Зеленчук», «Ток Москвы», «Преградная», «Усть-Джегута», «Кош-Хабль», «Сторожевая», «Северная», «Исправная», «Терезе», «Эльтаркач», «Кичи-Балык» и техобслуживание оборудования на всех 62 подстанциях, входящих в зону обслуживания филиала.
Проведенный плановый ремонт электросетевого комплекса филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения населенных пунктов Карачаево-Черкесии и успешному прохождению ОЗП 2016-2017 гг.