"Ленэнерго" установило более 37 тысяч приборов учета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 февраля 2017, 11:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в рамках реализации программы по снижению потерь электроэнергии с 2011 по 2017 год установило более 37 тысяч приборов учета электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Установка счетчиков позволяет электросетевой компании отслеживать объемы переданной электроэнергии и снижать собственные потери.
«Ленэнерго» устанавливает приборы учета на границах балансовой принадлежности с 2011 года. Данная программа позволяет электросетевой компании достоверно и оперативно отслеживать поступление объемов электроэнергии на энергопринимающую установку потребителя, а также анализировать распределение электроэнергии для выявления энергопотерь. В том числе, благодаря реализации данной программы, «Ленэнерго» снизило потери в электросетях на 11% к 2017 году согласно поручениям Минэнерго России.
Из 37 тысяч приборов учета, более 12 тысяч были установлены в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Следует отметить, что общедомовые приборы учета электроэнергии не принимаются для расчетов за потребленную электроэнергию, что не позволяет использовать установленные счетчики для максимально эффективного решения задач по снижению потерь.
В планах компании существенно нарастить объем установленных приборов учета в 2017 году и использовать их в расчетах для снижения потерь электроэнергии в сетях «Ленэнерго».