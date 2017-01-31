Менеджмент ПАО "Россети" обсудил с представителями финансового рынка итоги года и основные направления развития компании

31 января, в Москве, в ходе встречи с представителями финансового сообщества, Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин рассказал об основных итогах 2016 года и планах работы компании на 2017 год, а также обсудил вопросы стратегического развития Группы «Россети» в текущих экономических условиях.



Олег Бударгин подчеркнул, что успешно выполняется приоритетная задача, поставленная перед ПАО «Россети» Президентом страны Владимиром Путиным, связанная с обеспечением надежной работы распределительных и магистральных электросетей. Почти на 50% снизилась аварийность, на 30% сократилась длительность технологических нарушений.



По словам главы компании, совокупные предварительные результаты за 2016 год свидетельствуют об устойчивых позициях предприятий Группы «Россети» и положительно отразились на инвестиционной привлекательности ПАО «Россети». В 2016 году капитализация компании достигла 227 млрд руб., рост за год составил около 200%.



В частности, Олег Бударгин отметил:



«Прошедший год был примечателен значительным ростом эффективности и прозрачности деятельности компании. Впервые за историю компании высокие финансовые результаты позволили выплатить в первом квартале 2016 года промежуточные дивиденды. Усилия менеджмента компании по совершенствованию корпоративного управления обеспечили перевод обыкновенных акций в первый уровень котировального списка Московской биржи. Результаты деятельности свидетельствуют о высокой заинтересованности менеджмента ПАО «Россети» в устойчивом создании долгосрочной стоимости для ее акционеров и инвесторов».



С докладами по направлениям деятельности «Россетей» также выступили топ-менеджеры компании.



О положительных результатах по обеспечению финансовой устойчивости Группы «Россети», а также предлагаемых изменениях нормативной правовой базы в области тарифного регулирования деятельности электросетевого комплекса рассказала заместитель Генерального директора по экономике Оксана Шатохина. Кроме того, были озвучены предварительные оценки по ожидаемой прибыли за 2016 год не ниже уровня 2015 года, прирост рентабельности относительно уровня 2015 года, рост показателя EBITDA.



Заместитель Генерального директора по финансам Егор Прохоров рассказал об основных достижениях и приоритетах финансовой политики Группы компаний «Россети» на среднесрочную перспективу, в том числе о развитии системы Единого казначейства. В течение 2016 года ПАО «Россети» в полной мере использовало благоприятную рыночную конъюнктуру на финансовых рынках для целей оптимизации долгового портфеля. В целях снижения стоимости заимствований Компаниями Группы было рефинансировано свыше 237 млрд руб кредитов и займов, что составляет порядка 43% от объема долгового портфеля Группы. На конец 2016 года относительно уровня 2015 года средневзвешенная ставка по долговому портфелю Группы была снижена на 2.6 процентных пункта - до 8,9 % годовых, процентные расходы на 8 млрд руб., долговой портфель Группы снизился приблизительно на 20 млрд руб. Снижение кредитного портфеля Группы по итогам года произошло впервые с момента создания ПАО «Россети» в 2013 году, что свидетельствует об определенной финансовой стабилизации.



За время деятельности Единого казначейства минимизированы финансовые риски, повышена эффективность управления ликвидностью Группы. Кроме того, были снижены операционные расходы, в том числе за счет эффективного использования механизма внутригруппового финансирования.



Результаты в области корпоративного управления представил заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Юрий Гончаров. В числе важных проектов было отмечено продолжение работы по внедрению Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Результатом проделанной работы стало присвоение «Россетям» Российским институтом директоров рейтинга на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления.