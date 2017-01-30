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Новая система концевого затвора для линий непрерывной вулканизации

Новая система концевого затвора для линий непрерывной вулканизации

2 февраля 2017, 09:04
Рубрика: В мире
Метки: Troester, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАБЕЛЬ

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Разработанная немецкой компанией Troester GmbH&Co Kg система концевого затвора Trendseal позволяет исключить требование по замене затвора во время перехода на другое изделие на линиях непрерывной вулканизации всех типов, а также обеспечивает сокращение времени замены технологического инструмента.

Каждая вулканизационная труба оснащена одним или более концевыми затворами для того, чтобы сохранить охлаждающую среду во время процесса прохождения кабеля. В зависимости от диаметра изготавливаемого кабеля требуется производить замену затвора и комплектов опорных колец для каждого типа кабелей.

Во избежание ошибок оператора и с целью минимизации времени смены изделия компания Troester GmbH&Co Kg разработала настраиваемую систему концевого затвора. Пара роликов с канавкой, приводимая в действие двигателем переменного тока, может быть легко отрегулирована для герметизации проводов и кабелей широкого диапазона диаметров. Ролики покрыты материалом на основе резиновой смеси повышенной прочности для обеспечения надёжной герметизации в устойчивой к истиранию конструкции. Теперь больше нет необходимости использовать уплотнения из высокопрочного материала Vulkollan или силиконовые вставки с соответствующими комплектами уплотнительных и поддерживающих колец.

Система Trendseal используется на линиях непрерывной вулканизации всех типов (CCV,VCV и CV для резиновых смесей) в качестве универсального затвора во время производства кабелей среднего и высокого напряжения. Одна система Trendseal заменяет традиционные системы концевого затвора - одинарный концевой затвор, сдвоенный концевой затвор и заслонку для пропуска заправочного конца. Система Trendseal обеспечивает снижение до минимума отходов на этапе запуска линии, устраняет необходимость сложного обслуживания, приводит к сокращению расходов благодаря использованию всего лишь одного универсального устройства для производства широкого диапазона кабельных изделий. Эта система уже доказала свои преимущества: она успешно прошла проверку, работая на протяжении более чем двух лет на нескольких кабельных заводах.

В настоящее время компания Troester GmbH&Co Kg готова поставлять эту систему для установки на новых линиях непрерывной вулканизации с системами водяного и/или азотного охлаждения и для модернизации существующих линий непрерывной вулканизации.

Компания: RusCable.Ru

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