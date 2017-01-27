ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" сертифицировал КПП

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел сертификацию кабелей измерительных, терморадиационностойких, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, в том числе огнестойких, марок КПЭТИнг(В)-HF, КПЭТИнг(В)-FRHF, изготавливаемых по ТУ 16.К71-307-2001, и получены сертификаты соответствия:

- сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ТС RU C-RU.АЯ46.В.78404, срок действия с 30.01.2017 по 29.01.2022, на основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг»;

- сертификат пожарной безопасности № C-RU.АЯ46.В.97470, срок действия с 17.01.2017 по 16.01.2022 г., на основании Закона РФ от 22.08.2008г. «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».