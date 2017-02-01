ОАО "Промтрактор" в полном объеме погасило задолженность за тепло перед компанией "Т Плюс"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 февраля 2017, 11:52
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
ОАО «Промтрактор» (входит в состав ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы») в полном объеме погасило накопленную перед филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс задолженность за тепловые ресурсы в размере 105,45 млн рублей, в т.ч. 77,34 млн рублей основного долга, 27,54 млн рублей неустойки и 0,57 млн рублей госпошлины.
Выплаты предприятием были произведены в рамках исполнения условий «Соглашения о порядке погашения задолженности по договору теплоснабжения и оплате текущего потребления в отопительном сезоне 2016-2017гг.», подписанного 15 декабря 2016 г. Данный документ позволил урегулировать сложную ситуацию по задолженности ОАО «Промтрактор».
Напомним, за систематическое нарушение условий договора теплоснабжения в части своевременной и полной оплаты полученных тепловых ресурсов с марта по ноябрь 2016 года в отношении ОАО «Промтрактор» действовало введенное филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс ограничение подачи тепловой энергии. Ранее предпринимаемые энергокомпанией шаги к решению проблемы накопленной задолженности не находили должного отклика со стороны неплательщика.
«Соглашение о порядке погашения задолженности было совместно разработано и подписано по итогам встречи руководства филиалов «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс, ЭнергосбыТ Плюс и Концерна «Тракторные заводы», состоявшейся в ноябре прошлого года в администрации города Чебоксары. На сегодняшний день «Промтрактор» условий данного документа придерживается и мы рассчитываем на дальнейшее продолжение конструктивного сотрудничества», - отметила директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Светлана Жаркова.
Компания «Т Плюс» свои обязательства по поставке тепловой энергии на объекты ОАО «Промтрактор» исполняет в полном объеме.