"Оренбургский радиатор" обновил станочный парк

CABEX
2 февраля 2017, 17:03
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
На участке изготовления алюминиевых теплообменников «Оренбургского радиатора» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) выведена на заданную производственную мощность автоматизированная линия, предназначенная для изготовления элементов, используемых при производстве сердцевин радиаторов. Установку оборудования и обучение персонала осуществляли специалисты компании-производителя Shinvon World Trading Co (Республика Корея). Размер инвестиций составил порядка 16 млн. рублей.
Технологический процесс состоит из нескольких этапов. Вначале оператор задает необходимые параметры производственного задания на пульте управления. Алюминиевая лента с разматывающего устройства автоматически подаётся в штампующий узел, после чего проходит через счётное устройство, измеряющее необходимое количество шагов. На следующем этапе отформованная лента подаётся на отрезной механизм, после чего готовые охлаждающие элементы отправляются в автоматизированный укладчик.
«Новое оборудование было приобретено в рамках программы развития производства алюминиевых теплообменников и реализации концепции импортозамещения, так как ранее охлаждающие ленты и пластины мы закупали в Китае, сейчас изготавливаем на новом оборудовании самостоятельно», – рассказал главный технолог предприятия Николай Калмыков.
Напомним, «Оренбургский радиатор» выпускает теплообменники различного назначения: водяные, масляные, воздушные (ОНВ), а также радиаторы отопителей, блочные системы охлаждения, отопления и др. для сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники, передвижных электростанций, грузовых и легковых автомобилей с мощностью двигателей от 6 до 600 кВт. На сегодняшний день номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 500 наименований.