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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Потребители "Мариэнерго" могут получить консультацию в Контакт-центре

Потребители Мариэнерго могут получить консультацию в Контакт-центре

2 февраля 2017, 16:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

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Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает, что все вопросы, связанные с электроснабжением, можно решить, позвонив по телефону Контакт-центра 8-800-100-33-00.

Спектр вопросов, по которым могут проконсультировать в Контакт-центре энергокомпании, разнообразен. Это технологическое присоединение к сетям компании, увеличение или уменьшение присоединенной мощности, установка и замена индивидуальных приборов учета электроэнергии, решение вопросов, связанных с качеством электроэнергии.

Кроме того, вы всегда можете получить информацию о планируемых отключениях, причинах технологических сбоев и плановых сроках устранения неисправностей.

В настоящее время электроэнергетический комплекс «Мариэнерго» работает в штатном режиме. Отключенных потребителей нет. Тем не менее, если вы стали свидетелем хищения или повреждения энергооборудования, которые могут стать причиной нарушения электроснабжения, обнаружили провисший или оборванный провод - сообщите об этом в «Мариэнерго» или организацию, непосредственно отвечающую за эксплуатацию электросетей в вашем населенном пункте.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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