Пожар в цехе по производству пиломатериалов в Омске тушили 9 часов

CABEX
2 февраля 2017, 12:20
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Пожар в цехе по производству пиломатериалов одного из промпредприятий Омска потушен, сообщает главное управление МЧС России по Омской области.
Пожар, сообщение о котором поступило в среду около 7 утра, ликвидирован в 16:13. Его площадь составила около 600 кв. м. "Обрушилась кровля на всей площади", - говорится в сообщении.
Сейчас выясняются причины возгорания. "Одна из основных версий, которую на данный момент рассматривают специалисты, - это короткое замыкание электрооборудования", - сказано в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что пожар в цехе по производству пиломатериалов на одном из промпредприятий в Октярьском округе Омска начался рано утром в среду. Распространению огня способствовало большое количество горючих материалов.
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