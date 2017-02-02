Правительство сформулировало список госактивов для продажи

За следующие три года правительство планирует приватизировать около 500 акционерных обществ, 300 федеральных государственных бюджетных учреждений и свыше 1 тыс. других объектов государственного имущества, об этом сообщил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. В их число также входят ВТБ, РЖД и «Почта России».



Правительство приняло план приватизации на 2017–2019 годы, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак после заседания кабинета. Как сообщил источник, который цитирует «Интерфакс», члены правительства обсуждали вопросы приватизации таких крупных активов, как ВТБ, РЖД и «Почта России». «РЖД, там определенные акции, они разные. Разговор шел о ВТБ. Потом по “Почте России”, но для этого надо соответствующий закон»,— добавил источник.



Другой источник в правительстве подтвердил обсуждение приватизации крупнейших активов. «Нет, дополнительного заседания правительства не будет — просто работа, обсуждение никогда не заканчиваются, они продолжатся»,— сказал источник агентствам, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительное заседание по «большой» приватизации.



Он отметил, что по крупнейшим активам всегда имеется перспектива приватизации, но есть и вопросы. «Естественно, остаются вопросы в отношении привилегированных акций РЖД, в отношении ряда других компаний. Надо продолжать работу над преобразованием “Почты России”. Дискуссия всегда будет продолжаться, в том числе по крупным активам»,— заключил источник.



В целом, как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, за следующие два года правительство планирует приватизировать около 500 акционерных обществ, 300 федеральных государственных бюджетных учреждений и свыше 1 тыс. других объектов государственного имущества. Поступления в бюджет от их продажи должны составить 17 млрд руб. за три года без учета дохода от продажи акций крупнейших компаний. Помимо уже упомянутых активов в прогнозный план приватизации на 2017–2019 годы в первоначальном варианте входили: «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый флот, «Транснефть», электросетевой госхолдинг «Россети» и оператор связи «Ростелеком».



По словам главы «Транснефти» Николая Токарева, пакетами «Транснефти» и Росимущества в Новороссийском морском торговом порту уже интересуются несколько покупателей. «Пока вопрос продажи пакетов акций в рассмотрении: там желающих приобрести пакеты уже несколько, в разных вариациях»,— сказал он, уточнив, что пакеты акций «Транснефти» и Росимущества могут продаваться как вместе, так и порознь.

Источник: Коммерсант.