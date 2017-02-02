"Ростелеком" нарушил закон, завысив тарифы на аренду кабельной канализации - ФАС

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 февраля 2017, 10:08
Рубрика: Россия
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ФАС
«Ростелеком» нарушил антимонопольное законодательство, необоснованно завысив тарифы на услуги по предоставлению места в кабельной канализации. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В ведомстве отметили, что 24 сентября 2015 г. «Ростелеком» утвердил методику расчета стоимости предоставления в пользование комплекса ресурсов компании, в соответствии с которой был рассчитан применяемый с 19 октября 2015 г. тариф на предоставление места в кабельной канализации.
«По результатам анализа этой методики ФАС установила факты необоснованного включения в формулу расчета затрат на реконструкцию и восстановление кабельной канализации, вследствие чего большую часть затрат на реконструкцию и восстановление несут хозяйствующие субъекты, размещающие кабели связи в канализации ПАО «Ростелеком», - говорится в сообщении.
ФАС считает, что это приводит к ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности, а также ограничению конкуренции на рынках предоставления услуг местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи, услуг доступа к сети Интернет, услуг связи для целей телерадиовещания.
Источник: ФАС России.