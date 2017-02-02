Руководителям отдельных территориальных подразделений "Дагестанской сетевой компании" дан испытательный срок

Подведены итоги работы Северных и Затеречных электрических сетей управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» за 2016 год. Заседание балансовой комиссии прошло в Хасавюрте на территории Хасавюртовских городских электрических сетей. Вел его управляющий директор сетевой компании Муртазали Гитинасулов.



Совещание не случайно прошло в северной столице Дагестана. Из всех городов, электросети которых обслуживают энергетики «Дагестанской сетевой компании», Хасавюрт попал в число подразделений, демонстрирующих неудовлетворительные показатели. В 2016 году уровень потерь в энергосетях превысил плановые в два раза, и это несмотря на то, что работа по борьбе с энерговоровством здесь ведется: энергетиками Хасавюртовских ГорЭС в минувшем году составлено 257 актов на безучетное и 156 на бездоговорное потребление энергоресурса в объеме 3 млн 284 тыс. кВт.ч.



Не выполнили плановые показатели и в Хасавюртовских, Кизилюртовских, Бабаюртовских, Александрийских районных электрических сетях, в Казбековском мастерском участке, что и отметили члены балансовой комиссии по результатам проведенного анализа.



Напомним, деятельность территориальных подразделений «Дагестанской сетевой компании» оценивалась по нескольким критериям. В расчет брали уровень потерь в сетях, количество исполненных заявок на введение режима ограничения энергоснабжения в отношении злостных неплательщиков, число составленных актов по факту хищений электроэнергии и реализацию Комплексной программы по снижению сверхнормативных потерь.



Такой анализ производственной деятельности будет проходить ежемесячно, и если положение дел не изменится в ближайшее время в лучшую сторону, будут приняты кардинальные меры, в том числе – дисциплинарного взыскания, также встанет вопрос о соответствии ряда сотрудников занимаемой должности.



На заседании балансовой комиссии отметили и территориальные подразделения, которые стабильно показывают хорошие результаты. Среди них – Кизлярские городские электрические сети. Положительная динамика наблюдается и в Кочубеевских РЭС.



«Отрадно, что в энергетику приходит все больше молодых и талантливых людей, - отметил управляющий директор «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулов, - их энергия вкупе с опытом старших коллег, безусловно, выведет энергетику региона на качественно новый уровень».



Далее руководители районных электрических сетей и мастерских участков внесли свои предложения по оптимизации работы.



Отмечено, что в ближайшее время в Хасавюрте и Кизляре будут открыты Центры обслуживания потребителей (к слову, один уже успешно действует на базе Махачкалинских ГорЭС). ЦОПы будут работать по принципу «одного окна» и создаются исключительно для удобства потребителей.



Подводя итоги совещания, Муртазали Гитинасулов особо подчеркнул, что новый год – хорошая возможность начать работать по-новому, ориентируясь исключительно на качество оказываемых услуг.