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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Самарские распределительные сети" приступили к ремонту подстанции 110/6 кВ "Заводская-1"

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» приступил к ремонту подстанции 110/6 кВ «Заводская-1», расположенной в Советском районе г.о. Самара. Выполнение работ на энергообъекте позволит существенно повысить надежность электроснабжения действующих потребителей, среди которых социально-значимые объекты и промышленные предприятия.

Работы по ремонту подстанции 110/6 кВ «Заводская-1» ведутся в рамках годовой ремонтной программы. Энергетикам предстоит выполнить текущий ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 40 МВА каждый, 8 трансформаторов напряжения и 8 высоковольтных вводов, а также 39 трансформаторов тока, капитальный ремонт 49 ячеек 6 кВ и 41 выключателя. Дополнительно будет выполнен текущий ремонт 1, 2 и 3 секций шин 6 кВ, линейных разъединителей 110 кВ и ограничителей перенапряжения 110 кВ. По завершению ремонта оборудования будет выполнено благоустройство территории подстанции. Все работы ведутся без привлечения подрядных организаций и отключения потребителей.

Подстанция 110/6 кВ «Заводская-1» была введена в эксплуатацию в 1986 году. В результате выполненных работ будет повышена надежность работы подстанции и, как следствие, обеспечение электроэнергией потребителей Советского района г.о. Самара, а также таких крупных потребителей, как хладокомбинат «Самара-Айс», молочный комбинат «Самаралакто», «Самарский жиркомбинат» и других.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"
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