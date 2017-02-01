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Смоленские энергетики ПАО "МРСК Центра" предоставили в 2016 году новым потребителя 96,8 МВт мощности

Смоленские энергетики ПАО МРСК Центра предоставили в 2016 году новым потребителя 96,8 МВт мощности

2 февраля 2017, 12:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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По итогам 2016 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» исполнил более 4,4 тыс. договоров на технологическое присоединение (ТП). Общая подключенная мощность составила 96,8 МВт. Подавляющее большинство технологических присоединений (90,6%) - это присоединения потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно.

Также в 2016  году в Смоленской области было подключено 387 юридических лиц. В рамках поддержки развития агропромышленного комплекса на территории Смоленской области первоочередное внимание филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» уделяет приоритетным проектам по технологическому присоединению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий агропромышленного комплекса. Так в 2016 году было завершено технологическое присоединение 24 сельскохозяйственных объектов в 15-ти районах области, филиал обеспечил подключение к электрическим сетям энергопринимающих устройств сельхозобъектов общей мощностью около 2,8 МВт.

Еще одним важным направлением деятельности филиала является технологическое присоединение социально-значимых для региона объектов. В 2016 году специалисты Смоленскэнерго обеспечили электроснабжение 36 таких объектов общей мощностью 7,4 кВт. В рамках повышения доступности сетевой инфраструктуры ведется работа по присоединению объектов малого и среднего бизнеса.  По итогам года выполнено 56 договоров с такими заявителями.

Доступность технологического присоединения является ключевым фактором развития бизнеса в регионе, в конечном итоге определяющим инвестиционную привлекательность Смоленской области. Именно поэтому технологическое присоединение объектов заявителей было и остается приоритетной задачей и одним из основных видов деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго». В текущем году Смоленскэнерго намерено обеспечивать своевременное осуществление присоединения потребителей, стремиться к упрощению процедуры  и  сокращению сроков подключения электроустановок заявителям к электрическим сетям.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

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