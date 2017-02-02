Состояние и проблемы энергетики обсудили в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии под председательством министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова прошло расширенное совещание, основной темой которого стали состояние и проблемы энергетического комплекса республики.



В обсуждении приняли участие представители Министерства энергетики РФ, Федеральной антимонопольной службы, члены правительства Карачаево-Черкесии, руководители правоохранительных структур, главы городов и районов, руководители ресурсоснабжающих и промышленных организаций республики.



Энергетический комплекс на совещании представили генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев, советник генерального директора ПАО «Россети» Антон Колесников, заместители генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков, Алим Коков, директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин, управляющий директор АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаев.



Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем выступлении отметил, что ведётся ежемесячный мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности предприятий и организаций республики. Он призвал правоохранительные органы продолжить проведение проверок предприятий ТЭК и их основных дебиторов на предмет выявления признаков нарушений законодательства РФ в части преднамеренного банкротства и уклонения от исполнения судебных решений, а также работу по претензионно-исковому взысканию задолженности. Рашид Темрезов обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость стопроцентной оплаты за текущее потребление энергоресурсов.



Обращаясь к участникам совещания, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов подчеркнул, что основная задача сегодня – за счет консолидации и объединения усилий максимально разрешить те противоречия, которые существуют в этой сфере. В противном случае происходит прирост задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, перед оптовым и розничным рынками электроэнергии, генерацией, происходит взаимное увеличение долгов участников данного экономического процесса.



- К концу марта нам всем необходимо продемонстрировать качественное изменение ситуации в этом направлении, - подчеркнул Лев Кузнецов.

Он также обозначил вопросы обсуждения – обоснованность формирования тарифов, завершение актуализации абонентской базы, потери в сетях, консолидация управления активами, декриминализация сферы ТЭК. Лев Кузнецов отметил, что ресурсоснабжающим организациям необходима помощь со стороны муниципалитетов, которые лучше знают ситуацию на своей территории. Что же касается ситуации в Карачаево-Черкесии в целом, то министр отметил, что в республике позитивная динамика по платежам, хотя в 2016 году и отмечен рост задолженности.



Подробную характеристику энергокомплексу и уровню расчетов за потребленные энергоресурсы дал председатель правительства Карачаево-Черкесии Аслан Озов.



Общая задолженность конечных потребителей электроэнергии в КЧР на 1 января т.г. составила около 467 млн руб., увеличившись за год на 193,6 млн рублей.



Список должников гарантирующего поставщика АО «Карачаево-Черкесскэнерго» возглавляет ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкеской республике». Его задолженность за потребленную электроэнергию составляет около 151 млн руб.



Для повышения уровня платежей за отпущенный энергоресурс в отношении потребителей-должников в 2016 году было подано 789 исковых заявлений на общую сумму около 138 млн руб. В результате мероприятий по исковой работе в АО «Карачаево-Черкесскэнерго» поступило около 42 млн руб. Из-за значительных неплатежей контрагентов уровень расчетов с оптовым рынком электроэнергии составил 88%, что на 5% ниже аналогичного показателя прошлого года.



В своем выступлении генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев остановился на затронутых федеральным министром темах. Он подчеркнул, что Карачаево-Черкесия – одна из лучших республик Северного Кавказа по расчетам как с сетевыми, так и сбытовыми организациями, а с должниками ведётся активная претензионно-исковая работа. Потери электроэнергии находятся на плановом уровне. В регионе действуют экономически сбалансированные тарифы. Продолжается планомерная работа по консолидации бесхозяйного электросетевого имущества. В настоящее время необходимо выстраивать механизмы взаимодействия с правоохранительными органами по отработке заявлений, касающихся нарушений в электроэнергетике. Между тем, совместная рейдовая работа в этом субъекте хорошо отлажена и будет продолжаться.



Филиалом МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» с территориальных сетевых организаций-должников в судебном порядке взыскивается задолженность за услуги по передаче электроэнергии. В числе таких должников уже несколько лет числятся ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго», ОАО «Оборонэнерго» и ОАО «Электрические сети мкр. Московский». В 2016 г. в отношении этих должников в Арбитражные суды Карачаево-Черкесии и Ставропольского края подано 32 иска на сумму 56,6 млн рублей. Было подписано два соглашения о реструктуризации задолженности.



Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в заключение мероприятия предложил участникам совещания подумать над введением новых законодательных механизмов, усиливающих ответственность за неплатежи и хищения энергоресурсов.