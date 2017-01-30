Создать основу для долгосрочной эффективности

Предварительные итоги реализации в 2016 году Программы инновационного развития подвели в «Тюменьэнерго».



Традиционно Программа реализуется по нескольким направлениям: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР); освоение новых технологий (внедрение инновационной продукции, технологий и решений); повышение энергоэффективности; совершенствование бизнес-процессов; повышение квалификации и профессиональной подготовки кадров и молодых специалистов.



Среди проектов НИОКР в 2016 году стоит отметить несколько важных не только для компании, но и для всего электросетевого комплекса. Давний партнер «Тюменьэнерго» – ООО «Релематика» (прежнее название ООО «ИЦ «Бреслер») – разработал автоматизированную систему определения места замыкания в воздушных линиях электропередачи 3-35 кВ с реализацией пилотного проекта на базе филиала «Тюменские распределительные сети». Разработка была представлена на прошедшем в Москве в октябре 2016 года Международном электроэнергетическом форуме «RUGRIDS-ELECTRО» и вызвала большой интерес у специалистов.



Компания «ФЕНИКС-88» совместно с энергетиками завершила доработку и передала в опытно-промышленную эксплуатацию пять опытных образцов быстромонтируемых облегчённых опор из композитных материалов для использования при аварийно-восстановительных работах. Такие опоры не требуют сооружения специальных фундаментов, легко транспортируются и быстро устанавливаются силами одной бригады с использованием простых монтажных приспособлений и одной единицы вездеходной техники, могут использоваться многократно, являются достаточно надёжными, в том числе в условиях низких температур.



«Специфика НИОКР в «Тюменьэнерго» в том, что филиалы компании работают на территориях, сильно различающихся по природно-климатическим и ландшафтным характеристикам. Это значит, что решения по повышению эффективности работы электросетевого оборудования должны учитывать множество нюансов, характерных для определённой местности, – комментирует первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго» Андрей Брагин. – В настоящее время результаты проектов НИОКР говорят об актуальности разработок и предложенных решений».



По итогам ранее выполненных НИОКР, в прошлом году в четырёх филиалах «Тюменьэнерго» были внедрены 60 устройств импульсной защиты от однофазных замыканий на землю типа «ТОР 110-ИЗН», предназначенных для селективной сигнализации или отключения при замыканиях на землю в воздушных и кабельных линиях 6-35 кВ. В Тюменских распределительных сетях внедрены десять устройств релейной защиты электроустановок, не имеющих источника оперативного тока, типа «ТОР 120». Разработчиком устройств является ООО «Релематика» при участии специалистов «Тюменьэнерго». Напомним, «ТОР 120», представленный на Всероссийский конкурс «Лучшие электрические сети России», стал победителем в номинации «Инновационный проект».



В тобольском подразделении филиала «Тюменские распределительные сети» внедрён в опытно-промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «ТКЗ-МТ». Он позволяет выполнять расчёты и моделировать функционирование РЗА в реальном времени с учётом текущего режима работы сети и фактически введённых уставок микропроцессорных устройств РЗА (разработка ООО «Механотроника РА»). Аналогичный комплекс ранее был введён в эксплуатацию в филиале «Нижневартовске электрические сети».



Пять филиалов «Тюменьэнерго» – Когалымские, Ноябрьские, Урайские, Нефтеюганские электрические сети и Тюменские распределительные сети – закупили универсальные консольные поворотные трапы – монтажные приспособления для проведения работ на изолирующих подвесках, установленных на различных типах анкерных опор ВЛ 35-110 кВ (разработка ЗАО «НТЦ «Электросети» при участии «Тюменьэнерго»).



В 2016 году получено три охранных документа на результаты НИОКР: патенты на изобретение «Автоматизированная система регистрации, сбора, обработки, хранения и просмотра оператором энергосистемы аварийной осциллографической информации, полученной от разнородных контролируемых объектов электроэнергетики, входящих в энергосистему», а также на полезные модели «СТЭП-БОЛТ» и «Устройство адаптивной дистанционной защиты линии электропередачи».



«Мы опираемся как на проверенные временем технологии, так и на инновационные разработки в области энергетики. Вкупе это обеспечивает технологическое развитие, раскрывает инновационный потенциал компании, позволяет создать основу для повышения эффективности «Тюменьэнерго» в долгосрочной перспективе», – отметил Андрей Брагин.