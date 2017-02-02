 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Свердловэнерго" внедряют общедомовой учет электроэнергии в многоквартирных жилых домах Малышевского городского округа

Специалисты Свердловэнерго внедряют общедомовой учет электроэнергии в многоквартирных жилых домах Малышевского городского округа

2 февраля 2017, 16:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

Обсудить на форуме

263 просмотра

Порядка 70 общедомовых приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии энергетики «МРСК Урала» установили в многоквартирных домах поселков Малышева и Изумруд Малышевского городского округа Свердловской области.

Реализация проекта по установке интеллектуальной системы общедомового учета позволит обеспечить оперативный сбор достоверных данных об электропотреблении, а также будет способствовать сокращению потерь электроэнергии в электросетях.

Новые приборы учета высокого класса точности имеют возможность дистанционного сбора показаний, которые в автоматическом режиме будут транслироваться в информационную систему учета электроэнергии на сервере Восточных электрических сетей филиала филиала «Свердловэнерго», а затем передаваться в энергосбытовую организацию. Таким образом, представители управляющих домами компаний будут избавлены от необходимости ежемесячного снятия и передачи показаний счетчиков в энергосбыт.

Первые приборы автоматизированной системы учета электроэнергии в поселке Малышева были введены в 2012 году и показали свою высокую надежность и эффективность. Тогда «умный учет» был установлен в частном секторе поселка.

Проект по внедрению интеллектуальной системы учета электроэнергии профинансирован в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» и бесплатен для потребителей.

Стоит отметить, что установка интеллектуальных приборов учета на территории Свердловской области идет на многих территориях. Более 1700 приборов современной системы учета электроэнергии энергетики «Свердловэнерго» уже установили в частном секторе населенных пунктов Красноуфимского городского округа Свердловской области: Калиновка, Бишково, Рахмангулово, Усть-Баяк, Марийский Усть-Маш, Русский Усть-Маш, Средний Бугалыш, Новый Бугалыш, Приданниково, а также в населенном пункте Кунгурка Дегтярского городского округа Свердловской области. Начали свою работу 957 точек интеллектуальной системы и на севере Свердловской области – в поселке Полуночное Ивдельского городского округа.

Почти 1300 приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии появились в частном секторе населенных пунктов Маминское, Богатенково, Давыдово, Исетское, Рыбниковское, Покровское Каменского городского округа Свердловской области.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!