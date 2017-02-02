Специалисты "Свердловэнерго" внедряют общедомовой учет электроэнергии в многоквартирных жилых домах Малышевского городского округа

Порядка 70 общедомовых приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии энергетики «МРСК Урала» установили в многоквартирных домах поселков Малышева и Изумруд Малышевского городского округа Свердловской области.

Реализация проекта по установке интеллектуальной системы общедомового учета позволит обеспечить оперативный сбор достоверных данных об электропотреблении, а также будет способствовать сокращению потерь электроэнергии в электросетях.

Новые приборы учета высокого класса точности имеют возможность дистанционного сбора показаний, которые в автоматическом режиме будут транслироваться в информационную систему учета электроэнергии на сервере Восточных электрических сетей филиала филиала «Свердловэнерго», а затем передаваться в энергосбытовую организацию. Таким образом, представители управляющих домами компаний будут избавлены от необходимости ежемесячного снятия и передачи показаний счетчиков в энергосбыт.

Первые приборы автоматизированной системы учета электроэнергии в поселке Малышева были введены в 2012 году и показали свою высокую надежность и эффективность. Тогда «умный учет» был установлен в частном секторе поселка.

Проект по внедрению интеллектуальной системы учета электроэнергии профинансирован в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» и бесплатен для потребителей.

Стоит отметить, что установка интеллектуальных приборов учета на территории Свердловской области идет на многих территориях. Более 1700 приборов современной системы учета электроэнергии энергетики «Свердловэнерго» уже установили в частном секторе населенных пунктов Красноуфимского городского округа Свердловской области: Калиновка, Бишково, Рахмангулово, Усть-Баяк, Марийский Усть-Маш, Русский Усть-Маш, Средний Бугалыш, Новый Бугалыш, Приданниково, а также в населенном пункте Кунгурка Дегтярского городского округа Свердловской области. Начали свою работу 957 точек интеллектуальной системы и на севере Свердловской области – в поселке Полуночное Ивдельского городского округа.

Почти 1300 приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии появились в частном секторе населенных пунктов Маминское, Богатенково, Давыдово, Исетское, Рыбниковское, Покровское Каменского городского округа Свердловской области.