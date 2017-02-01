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Отраслевые новости: Энергетика

Среднее время восстановления электроснабжения на сетях "Мособлэнерго" сократилось в два раза

Среднее время восстановления электроснабжения на сетях Мособлэнерго сократилось в два раза

2 февраля 2017, 11:05
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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По итогам 2016 года среднее время восстановления электроснабжения в сетях АО «Мособлэнерго» составило 1 час 46 минут, что на 3% меньше чем в 2015 году. Лучшие показатели отмечены в Дзержинском филиале компании - 1 час 30 минут. Для сравнения в 2010 году энергетикам необходимо было в среднем 3 часа 13 минут для того, чтобы вернуть свет в дома жителей Подмосковья.

Реагировать на технологические нарушения в работе электросетей удаётся быстрее благодаря использованию современных программных комплексов в диспетчерском управлении. В компании установлена диспетчерская информационная система «Модус», а также программный комплекс «Dplan 2», позволяющие видеть все параметры электрической сети в реальном времени, оптимально распределять нагрузку, вести учёт переключений и местонахождения оперативно-выездных и ремонтных бригад, участков проведения ремонтных работ и многое другое.

На сегодняшний день 80% филиалов компании на территории Московской области оснащены автоматизированными рабочими местами с программными комплексами «Модус», DPlan2, ArcGis, а также системой ГЛОНАСС. Координирует работу созданный в 2015 году Центр управления сетями АО «Мособлэнерго».

В 2017 году компания планирует продолжить работу по снижению времени восстановления электроснабжения на территории обслуживаемых муниципальных образований Московской области.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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