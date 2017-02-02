В 2016 г. "Каббалкэнерго" увеличил расходы на охрану труда почти на 2 миллиона рублей

От такого важного направления в работе филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго», как охрана труда, зависит безопасность технологических процессов, здоровье людей и безаварийная работа энергокомпании. Благодаря соблюдению всех норм и правил в 2016 году в филиале не отмечено ни одного несчастного случая.



Реализован комплекс мероприятий в сфере охраны труда – подготовка и переподготовка персонала, закрепление навыков безопасной работы. На эти и другие задачи по охране труда в ушедшем году направлено 13 млн 892 тыс. руб. Это на 1 млн 769,4 тыс. рублей больше, чем в 2015 г.



На мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве израсходовано 2 млн 214 тыс. руб., на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве – 856 тыс. руб., по улучшению условий труда – 389 тыс. руб., на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 10 млн 432 тыс. рублей. Затраты на приобретение средств защиты, спецодежды, инструментов и пр. в среднем на одного работника в 2016 году составили 11,2 тыс. рублей, увеличившись почти на 1,6 тыс. руб.



Персонал был оснащен современными средствами защиты: переносным заземлением (ПЗ) для самонесущего изолированного провода, ПЗ в комплекте со штангой и указателем напряжения для установки с земли, термостойкой одеждой и пр.



В филиале отлажена система внутреннего технического контроля, куда включены внезапные проверки рабочих мест, выборочные проверки знаний персонала правил и инструкций, полный учет и анализ нарушений правил, включающий в себя выявление наиболее характерных нарушений технического и организационного характера, выявление нарушений правил охраны труда.



В энергокомпании эффективно действует комитет по охране труда, в состав которого входят представители работодателя и уполномоченные по охране труда. Его основная задача - осуществление общественного контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением руководителями и должностными лицами структурных подразделений законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и здоровья посредством реализации своих прав и обязанностей - выполнена в полном объеме.



В 2016 году уполномоченными по охране труда было выдано в общей сложности 65 представлений руководителям подразделений, включающих 78 мероприятий для устранения нарушений.



Во Всемирный день охраны труда, 28 апреля, в филиале состоялся семинар-совещание «Роль уполномоченных по охране труда в повышении безопасности рабочих мест» с участием профсоюзного комитета и членов совместного комитета по охране труда. Были подведены итоги и награждены победители конкурсов «Лучший уполномоченный по охране труда», а также детского поэтического «Пусть безопасным будет для монтера труд!».



В целях предупреждения летальных случаев от заболеваний на рабочем месте, в филиале обеспечивается контроль за своевременным и качественным проведением периодических и предрейсовых медицинских осмотров производственного персонала, соблюдением режима труда и отдыха, а также наличия и применения спецодежды и спецобуви согласно установленным нормам в соответствии с климатическими условиями; усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников в течение всего рабочего времени. При выявлении признаков заболеваний обеспечено своевременное отстранение работника от работы.



В 2016 году проведен смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние подразделений и служб, главные задачи которого повышение уровня пожарной безопасности объектов филиала, предупреждение возгораний, проведение профилактической работы среди персонала энергокомпании и отработка действий при ликвидации пожаров и других ЧС.



На региональных соревнованиях по профмастерству МРСК Северного Кавказа команда филиала «Каббалкэнерго» заняла 1 место среди бригад по ремонту кабельного оборудования и 2-е место – среди бригад по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования. На региональных соревнованиях были признаны: лучшим судьей – заместитель главного инженера - руководитель группы производственной безопасности и производственного контроля Марина Василенко, лучшим мастером – старший мастер Нальчикской группы подстанций Анзор Гурижев.



Ежемесячно в филиале МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» проводятся Дни охраны труда, пожарной безопасности, оперативного работника по предотвращению ошибочных действий оперативного и оперативно-ремонтного персонала и повышению уровня их квалификации. С персоналом детально прорабатываются обстоятельства всех несчастных случаев, произошедших в отечественной отрасли. Также в ушедшем году проведено два расширенных Дня оперативного работника – на базе Чегемской группы подстанций и в Центре управления сетями.