В Министерстве инвестиций и инноваций рассмотрели вопрос привлечения инвестиций в метрополитен

CABEX
2 февраля 2017, 17:50
Рубрика: Россия
Метки: МЕТРОПОЛИТЕН
1 февраля в Доме Правительства Московской области состоялась встреча руководства АО «ВО «Машиноимпорт» с первым заместителем министра Министерства инвестиций и инноваций В.В. Хромовым и руководителями управлений Министерства.
В ходе встречи был рассмотрен комплекс вопросов по локализации производства эскалаторного и лифтового оборудования для метрополитенов с привлечением инвестиций крупных иностранных производителей, являющихся законодателями в области изготовления данного оборудования. Стороны обсудили варианты выбора производственной площадки под планируемое производство.
В качестве потенциальных площадок Министерством предложены варианты размещения производства на территориях существующих индустриальных парков Московской области, обладающих целым рядом конкурентных преимуществ и пользующихся всеми мерами поддержки, как на региональном, так и на федеральном уровне.
Результаты встречи были представлены заместителю Председателя Правительства Московской области – министру инвестиций и инноваций МО Денису Буцаеву о достигнутой договоренности о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта локализации промышленного производства на территории Московской области.
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