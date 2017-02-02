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Отраслевые новости: Россия

В Министерстве инвестиций и инноваций рассмотрели вопрос привлечения инвестиций в метрополитен

В Министерстве инвестиций и инноваций рассмотрели вопрос привлечения инвестиций в метрополитен

2 февраля 2017, 17:50
Рубрика: Россия
Метки: МЕТРОПОЛИТЕН

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1 февраля в Доме Правительства Московской области состоялась встреча руководства АО «ВО «Машиноимпорт» с первым заместителем министра Министерства инвестиций и инноваций В.В. Хромовым и руководителями управлений Министерства.

В ходе встречи был рассмотрен комплекс вопросов по локализации производства эскалаторного и лифтового оборудования для метрополитенов с привлечением инвестиций крупных иностранных производителей, являющихся законодателями в области изготовления данного оборудования. Стороны обсудили  варианты выбора производственной площадки под планируемое производство.

В качестве потенциальных площадок Министерством предложены варианты размещения производства на территориях существующих индустриальных парков Московской области, обладающих целым рядом конкурентных преимуществ и пользующихся всеми мерами поддержки, как на региональном, так и на федеральном уровне.

Результаты встречи были представлены заместителю Председателя Правительства Московской области – министру инвестиций и инноваций МО Денису Буцаеву о достигнутой договоренности о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта локализации промышленного производства на территории Московской области.

Компания: Министерство инвестиций и инноваций МО
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