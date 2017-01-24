В центрах обслуживания "СмоленскАтомЭнергоСбыт" смоляне приобрели более 18 тысяч электротехнических товаров

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» реализует широкий спектр электротехнической продукции, включая энергосберегающие лампы, приборы учета электроэнергии, трансформаторы тока, кондиционеры, инженерное оборудование. Широкий ассортимент продукции включает более 3-х тысяч наименований.



По итогам 2016 года в центрах обслуживания и на участках филиала по всему региону реализовано 18,3 тысячи единиц электротехнической продукции.



Главные достоинства реализуемого в точках продаж электрооборудования - доступная цена, надежность, качество и соответствие всем действующим требованиям российского законодательства.



Стоит отметить, что самый высокий потребительский спрос у смолян имеют современные приборы учета электроэнергии – как однотарифные, так и многотарифные. Это обусловлено должным уровнем обслуживания клиентов, а также предоставлением комплексной услуги, которая включает в себя продажу прибора учета, при необходимости демонтаж старого и установку нового счетчика, его опломбировку, а также внесение изменений в лицевой счет абонента. С начала года в подразделениях филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» продано и установлено более 13 тысяч приборов учета.



В рамках развития дополнительных видов бизнеса, отвечая требованиям клиентоориентированности, «СмоленскАтомЭнергоСбыт» в 2016 году значительно расширил спектр предлагаемых к реализации товаров и услуг благодаря ряду проведенных переговоров с крупными поставщиками электротехнической продукции в регионе. Налажено сотрудничество с компанией «СИКАМ» - российским филиалом крупнейшего мирового производителя оборудования для сетей энергоснабжения группы компаний «SICAME». Сегодня «СмоленскАтомЭнергоСбыт» реализовывает в своих подразделениях кабельную продукцию и муфты промышленного назначения. С этой целью во всех крупных подразделениях гарантирующего поставщика оборудованы «уголки энергетика», где представлена продукция компании «SICAME», а также других поставщиков.



Также в ассортименте предлагаемой к реализации продукции в 2016 году появились современные кондиционеры, предназначенные как для бытового, так и для промышленного использования.



«СмоленскАтомЭнергоСбыт» намерен расширить линейку реализуемого электротехнического оборудования и дополнительных видов услуг. С этой целью проводятся переговоры с крупными компаниями-поставщиками и заказчиками. В ближайшее время в подразделениях компании можно будет прибрести обогреватели, тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, проточные и накопительные водонагреватели. В 2017 году продолжена реализации концепции «энергетического супермаркета», направленная на создание широкого ассортимента дополнительных продуктов и услуг.



Более подробную информацию о дополнительных услугах компании можно узнать на сайте АО «АтомЭнергоСбыт» atomsbt.ru в разделе «СмоленскАтомЭнергоСбыт» и в центрах обслуживания клиентов.