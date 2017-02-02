"Возобновляемые источники энергии не сдержат глобальное потепление"

Один лишь переход на возобновляемые источники энергии не сможет предотвратить климатические изменения, считают ученые. Необходимы комплексные меры, иначе глобальное потепление не остановить.



Даже если объемы выработки энергии Солнца и ветра продолжат расти с огромной скоростью, этого все равно будет недостаточно, чтобы удержать глобальное потепление от превышения уровня прироста средней температуры на планете в 2 градуса Цельсия — цели, установленной Парижским соглашением 2015 года, пишет Phys.org со ссылкой на журнал Nature Climate Change.



«Быстрое развитие солнечной и ветряной энергетики и электромобилей дает некоторую надежду, — говорит главный автор статьи Глен Петерс из Центра международных исследований климата и окружающей среды в Осло. — Но на данном этапе эти технологии не могут повлиять на рост использования ископаемого топлива или традиционного транспорта», передает Хайтек.



Земля нагревается в основном из-за сжигания нефти, газа и, в особенности, угля, которые служат топливом для глобальной экономики. Уже произошедшее потепление всего на 1 С привело к появлению смертоносных тепловых волн, засух и суперштормов. Парижское соглашение, подписанное 196 странами, ставит перед ними цель, но не предоставляет инструментов для измерения прогресса, особенно на уровне отдельных государств. Поэтому Петерс и его коллеги разбили энергетическую систему на несколько показателей — рост ВВП; энергия, расходуемая на одну единицу ВВП; эмиссия СО2 на одну единицу энергии; доля ископаемого топлива в энергетике и пр.



В результате получилась отрезвляющая картина. «Одной энергии ветра и Солнца мало, чтобы достигнуть этих целей», — говорит Петерс. Самое главное, по его мнению, это сколько углерода выбрасывается в атмосферу, и на этом фоне возобновляемая энергия — пока — едва заметна. Несмотря на рост инвестиций, ее доля составляет менее 3%.



Более того, доля ископаемого топлива — почти 87% — благодаря сокращению выработки ядерной энергетики не изменилась за последние 15 лет. При этом другие меры и технологии, существенные для сдерживания температурного роста, остаются на прежнем низком уровне. В частности, методов улавливания углекислого газа из атмосферы и его хранения практически не существует. К 2030 году таких предприятий должно быть тысячи, а сейчас их одно или два.



Если не сменить фокус внимания, не задействовать все имеющиеся технологии, средняя температура планеты не только не остановится на прибавлении 2 градусов, но и повысится на 3-4 С, считает Петерс.



Похожие опасения высказывали ученые ООН в сентябре прошлого года. По их данным, с 1990 года природные катаклизмы — наводнения, засухи, штормы, лесные пожары — стали происходить в два раза чаще из-за изменения климата.

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