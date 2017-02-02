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Отраслевые новости: Россия

Выпуск глинозема на БАЗе может перевалить за 1 млн т

Выпуск глинозема на БАЗе может перевалить за 1 млн т

2 февраля 2017, 11:22
Рубрика: Россия
Метки: РУСАЛ, БАЗ

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Богословский алюминиевый завод (БАЗ, входит в состав Русала) в рамках проекта по модернизации глиноземного производства ввел в эксплуатацию батарею декомпозиции №1. Новое оборудование предназначено для обработки алюминатного раствора и позволяет увеличить выпуск глинозема на предприятии на 87 тыс. т в год.

Строительство батареи декомпозиции, состоящей из шести аппаратов, высотой до 34 м, емкостью до 2,2 тыс. м2, велось на протяжении полутора лет и стало самым крупным объектом капитального строительства в рамках модернизации глиноземного производства БАЗа. Инвестиции в проект составили 147 млн руб.

Русла, начиная с 2015 г., направил 275 млн руб. на модернизацию глиноземного производства на БАЗе. Всего за указанный период компания инвестировала в предприятие около 2,2 млрд руб., в том числе 444 млн руб. - на природоохранные объекты.

«Новая батарея декомпозиции уже полностью включена в технологическую схему глиноземного производства. Благодаря этому БАЗ планирует снизить себестоимость и увеличить выпуск глинозема, что приблизит завод к производственной мощности 1,03 млн т в 2017 г., - отметил генеральный директор БАЗа Владислав Казачков, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

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