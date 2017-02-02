Выпуск меди в Чили стагнирует

CABEX
2 февраля 2017, 14:10
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
Производство меди в Чили, которая занимает первое место в мире по этому показателю, по итогам 2016 г. уменьшилось на 3,8%, в то время как молибдена - выросла на 7,7%.
За прошлый год в стране было сделано 5,572 млн т меди против 5,794 млн т в 2015 г. В том числе в декабре выпуск составил 503,874 тыс. т по сравнению с 495,953 тыс. т в том же месяце годом ранее (рост на 1,6%).
Производство молибдена в 2016 г. составило 56,521 тыс. т против 52,474 тыс. т в предыдущий год. В том числе в декабре было выпущено 4,595 тыс. т., передает metalinfo.ru.