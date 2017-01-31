Выручка от допуслуг МРСК Юга в Астраханской области в 2016 году пойдет на модернизацию электросетевых объектов региона

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 февраля 2017, 10:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Благодаря активному продвижению и реализации дополнительных услуг астраханский филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в группу «Россети») в 2016 году заработал свыше 21 млн рублей. Потребители региона получили оперативную профессиональную помощь, а энергетики – дополнительную выручку, которая пойдет на содержание и модернизацию электросетевых объектов, а значит и повышение качества энергоснабжения.
В прошлом году специалисты астраханского филиала МРСК Юга заключили 7,3 тысячи договоров на дополнительные услуги для потребителей. Наиболее востребованы оказались услуги по организации учета электрической энергии, в том числе установка, замена и ремонт приборов учета - на их долю пришлось почти 5 тысяч договоров.
Среди крупных потребителей допуслуг МРСК Юга в Астраханской области - АО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р», ООО «АПК Астраханский», ПАО «МТС», АО «Газпром газораспределение Астрахань», ООО «Комплекснефтегаз», Астраханский колледж вычислительной техники и др.