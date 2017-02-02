Энергетики Кубаньэнерго провели урок электробезопасности для школьников Новороссийского района

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 февраля 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний ПАО «Россети») в начале новой учебной четверти встретились со школьниками в станице Раевская Новороссийского района, чтобы в очередной раз напомнить о необходимости строго соблюдать, простые, но жизненно важные правила безопасного обращения с электричеством в быту и на улице.
Для этого энергетики используют специально разработанный методический материал: мультимедийные презентации, мультфильмы и красочные плакаты, где в легкой и доступной форме учащимся преподносятся основы осторожного обращения с электричеством.
– Сегодня нам трудно представить жизнь без электричества. Это величайшее изобретение человечества. Насколько электроприборы облегчают элементарный быт, не говоря уже о производственных сферах, – знает каждый ребенок, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха. – Работа по предупреждению детского электротравматизма крайне важна и необходима. Информация, полученная из уст профессионалов, находит больше понимания у ребят.
Подобные уроки – давняя традиция филиала. В течение года энергетики проводят целую серию информационных мероприятий, в ходе которых в максимально доступной форме разъясняют ребятам основные постулаты электробезопасного поведения вблизи энергообъектов.
– Урок был очень интересный, от теории ребята перешли к практике. Почувствовать себя специалистом широкого профиля мог каждый желающий, энергетики дали возможность примерить защитные перчатки, каску и рассмотреть специальные инструменты, – поделилась учитель школы №24 Тамара Кокарева.
Кубаньэнерго напоминает: заявку на проведение уроков по электробезопасности можно оставить на официальном сайте Общества www.kubanenergo.ru, или по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).