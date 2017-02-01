"ОПОРА РОССИИ" отметила вклад МОЭСК в развитие малого и среднего бизнеса

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2 февраля 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
В рамках прошедшего на днях на площадке Минэнерго России совместного заседания президиума «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА», состоялась торжественная церемония награждения партнеров общественной организации в энергетической отрасли. Почетную грамоту за вклад в развитие малого и среднего бизнеса (МСП) из рук Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина получила Екатерина Бугрова, директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети»).
«Сегодня действительно важно укреплять конструктивный диалог между государственными компаниями и бизнес-сообществом», — отметил вице-президент, Председатель комитета по энергетике «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Колесников.
«Данная награда очень важна и является весомым подтверждением того, что нам удалось выстроить грамотную работу, направленную на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что по итогам 2016 года компания перевыполнила план по закупкам у субъектов МСП, определенный законодательством. Его объём составил 73,6 % вместо требуемых 18 %», - отметила директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК» Екатерина Бугрова.