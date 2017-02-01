 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"ОПОРА РОССИИ" отметила вклад МОЭСК в развитие малого и среднего бизнеса

ОПОРА РОССИИ отметила вклад МОЭСК в развитие малого и среднего бизнеса

2 февраля 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

Обсудить на форуме

227 просмотров

 В рамках прошедшего на днях на площадке Минэнерго России совместного заседания президиума «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА», состоялась торжественная церемония награждения партнеров общественной организации в энергетической отрасли. Почетную грамоту за вклад в развитие малого и среднего бизнеса (МСП) из рук Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина получила  Екатерина Бугрова, директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети»).

«Сегодня действительно важно укреплять конструктивный диалог между государственными компаниями и бизнес-сообществом», — отметил вице-президент, Председатель комитета по энергетике «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Колесников.

«Данная награда очень важна и является весомым подтверждением того, что нам удалось выстроить грамотную работу, направленную на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что по итогам 2016 года компания перевыполнила план по закупкам у субъектов МСП, определенный законодательством. Его объём составил 73,6 % вместо требуемых 18 %», - отметила  директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК» Екатерина Бугрова. 

Компания: ПАО "МОЭСК"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!