3,4 тысячи случаев хищений электроэнергии в прошлом году выявил "Каббалкэнерго"

В филиале МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в минувшем году велась активная работа по противодействию неучтенному потреблению. На территории ответственности энергокомпании проводятся плановые и внеплановые мероприятия, в вечерние часы, выходные и праздничные дни, а также с участием представителей полиции и местных администраций.



В итоге выявлено 3 386 случаев хищения 11 млн 655 тыс. кВт.ч электроэнергии. Это на 2,1 млн кВт.ч больше, чем за 2015 г.



Более 3,5 млн кВт.ч похитили 164 потребителя – юридических лица, 8 млн 150 тыс. кВт.ч – 3 222 гражданина. Общая стоимость незаконно потребленного энергоресурса – порядка 40 млн рублей, а данного объема вполне достаточно, чтобы в течение месяца обеспечивать Лескенский, Эльбрусский и Майский районы КБР, в которых проживает около 103 тысяч человек.



Наибольшее количество фактов безучетного потребления было выявлено в Баксанском муниципальном районе, включая городской округ Баксан: 1 263 случая хищения почти 4 млн кВт.ч., то есть практически треть всей незаконно потребленной электроэнергии.



Почти 1,9 млн кВт.ч похищено в 2016 г. в Прохладненском районе, 1,6 млн кВт.ч – в Зольском. Одновременно в Эльбрусском был зафиксирован наименьший показатель в ушедшем году – всего 83 тыс. безучетных киловатт-часов в 77 случаях. Это практически в 50 раз меньше, чем в Баксанском районе. При этом численность населения Баксанского района всего в три раза превышает численность населения Эльбрусского.



Благодаря проведенной энергетиками работе, весь объем электроэнергии, сформированный по 3 320 реализованным в 2016 г. актам хищения, включен в полезный отпуск. Этот объем стоимостью 38,3 млн рублей составил 11,2 млн кВт.ч., что почти на 4 млн кВт.ч больше, чем в 2015 году.