ABB подписала контракт на 27 млн.долларов США на поставку трансформаторов для энергосистемы Филиппин

Компания ABB получила заказ на сумму около $ 27 млн ​​от National Grid Corporation of Philippines (NGCP) на проектирование, поставку и введение в эксплуатацию 18 трансформаторов. Новые трансформаторы повысят надежность сети и позволят увеличить допустимую мощность, чтобы поддержать экономический рост страны.



Изношенная инфраструктура в сочетании с быстро растущей численностью населения и планами по промышленному и экономическому развитию страны стимулирует спрос на поставку надежной электроэнергии на Филиппинах. NGCP шаг за шагом внедряет программу по модернизации устаревшей энергосистемы. Всего будет установлено 15 трансформаторных блоков от ABB на важнейших подстанциях страны.



«Мы рады сотрудничать с NGCP в этом важном проекте модернизации, который позволит укрепить энергосистему Филиппин, повысит эффективность и надежность электроснабжения потребителей. В рамках стратегии АББ мы стремимся поддерживать развитие энергетической инфраструктуры на растущих рынках по всему миру ", сказал Маркус Хаймбах, управляющий директор бизнес-направления трансформаторов АBB.



Выбор в пользу ABB делают электросетевые компании, которые стремятся наладить экологичные, интеллектуальный сети по всему миру, так как оборудование ABB позволяет использовать четвертую промышленную революцию в интересах энергетики, сетей и электросетевые компаний. Подразделение ABB Электрические сети, которое будет реализовывать проект NGCP, является мировым лидером в своем сегменте.



Это второй крупный заказ, который компания ABB получила от National Grid Corporation of Philippines, получив заказ на поставку трех трансформаторов в 2015 году. Среди прочих проектов компания ABB также поставила полный спектр оборудования для обеспечения Электрического баланса станции (eBoP) на крупнейшую солнечную электростанцию Филиппин, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос на электроэнергию при минимизации воздействия на окружающую среду.



Подразделение ABB Электрические сети за последнее время получило 4 крупных заказа, в совокупности на сумму свыше 840 миллионов долларов США на поставку самых передовых технологий передачи мощности на 3-х континентах. Другие проекты были реализованы в Индии ($ 640 млн), США ($ 100 млн) и Бразилии ($ 75 млн). Вместе они принесут надежное электроснабжение более 100 миллионам человек. Контракты были подписаны в последнем квартале 2016 года.