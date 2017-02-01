Акцент на поиск и поддержание сотрудничества в экономической сфере – Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

CABEX
3 февраля 2017, 11:12
Рубрика: В мире
Метки: МИНПРОМТОРГ
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Венгрию. В рабочей поездке принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Глава государства провел переговоры и совместную пресс-конференцию с премьер-министром Венгерской республики Виктором Орбаном.
В ходе встречи с представителями СМИ Владимир Путин подчеркнул приоритетность экономического взаимодействия между странами. Он отметил, что в ходе переговоров стороны условились энергичнее укреплять промышленную кооперацию в высокотехнологичных и наукоёмких отраслях.
Президент России привел пример использования российских композитных материалов в Венгрии в производстве пассажирских автобусов, а также модернизацию подвижного состава будапештского метрополитена. В планах – совместное производство и поставки железнодорожных вагонов на рынки третьих стран. Также венгерские компании активно работают в российской фармацевтической промышленности и агропроме. Владимир Путин заметил, что намечена вторая часть переговоров с участием министров российского правительства.