CABEX
3 февраля 2017, 15:10
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.
В результате переговоров стороны договорились о продлении контракта на поставку российского газа в Венгрию до 2021 года, а также выразили намерение начать обсуждение его дальнейшей пролонгации.
Российская сторона гарантировала надежность поставок энергоресурсов в Венгрию, отметив технологическую возможность для Венгрии покупать газ, в частности, по "Северному потоку 2" и "Турецкому потоку", при этом РФ не исключила дальнейший транзит газа в Венгрию через Украину в случае экономической целесообразности и надежности этих поставок.
Что касается сотрудничества в нефтяной сфере, было отмечено, что на сегодняшний день Венгрия успешно участвует в освоении углеводородных запасов на российской территории. Венгерский энергетический концерн MOL разрабатывает нефтяные залежи Западной Сибири России и собирается наращивать объём добычи: в настоящее время дочерняя компания MOL добывает в России 590 тысяч тонн нефти в год.
Отдельной темой переговоров стало взаимодействие в атомной энергетике. Речь шла о строительства двух новых энергоблоков атомной электростанции «Пакш» стоимостью 12 миллиардов евро. Ввод в строй дополнительной мощности позволит удвоить объёмы выработки электроэнергии, удовлетворив спрос на электроэнергию, необходимую для запуска новых производств в Венгрии. Начать подготовительные работы по проекту АЭС "Пакш-2" планируется в 2017 году, а приступить к строительству - уже в 2018 году.
В ходе поездки в Венгрию Министр энергетики РФ Александр Новак также провел двустороннюю встречу с Министром национального развития Венгрии Миклошем Шестаком.