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Андрей Черезов проконтролировал подготовку энергообъектов г. Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады

Андрей Черезов проконтролировал подготовку энергообъектов г. Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады

3 февраля 2017, 09:22
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) А.В. Черезов проинспектировал ход работы по обеспечению надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов г. Красноярска, задействованных для проведения в 2019 году XXIX Всемирной зимней универсиады.

В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора,  администраций Красноярского края и г. Красноярска, ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС» и других заинтересованных организаций.

В период со 2 по 12 марта 2019 г. в г. Красноярске планируется проведение XXIX Всемирной зимней универсиады. Организационным комитетом по подготовке и проведению Универсиады утверждены перечень из 34 энергообъектов, необходимых для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения объектов Универсиады и мероприятия по их реализации. В настоящее время ведется активная работа по осуществлению технологического присоединения объектов и переустройство существующих электросетевых объектов, планируемые сроки завершения работ – IV квартал 2018 года. При этом, дополнительно к указанным мероприятиям проводится замена физически и морально устаревшего оборудования на основных городских центрах питания, осуществляется подготовка обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов г. Красноярска.

Делегация под руководством Андрея Черезова посетила многофункциональный комплекс «Академия биатлона», спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», объекты деревни Универсиады, многоуровневый многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум Арена», парк спорта и отдыха «Фанпарк Бобровый лог», ряд ледовых арен и стадионов, соответствующие энергообъекты г. Красноярска.

По итогам осмотра объектов Андреем Черезовым совместно с заместителем Председателя Правительства Красноярского края Юрий Лапшиным проведено совещание по вопросам реализации мероприятий по обеспечению технологического присоединения и бесперебойного электроснабжения объектов XXIX Всемирной зимней универсиады и объектов инфраструктуры г. Красноярска, на котором заслушаны доклады представителей энергокомпаний о ходе работы по данным направлениям и обсуждены проблемные вопросы.

Для проведения международного спортивного события необходима полная готовность не только спортивных объектов, но и объектов энергетической инфраструктуры, в том числе, обеспечивающей электроснабжение города, принимающего Универсиаду. Минэнерго России продолжает особый контроль за подготовкой к обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов Универсиады в г. Красноярске – подчеркнул заместитель Министра.

По итогам совещания Андрей Черезов отметил удовлетворительный уровень выполнения работ по строительству и реконструкции объектов электроэнергетической инфраструктуры и необходимость строго соблюдения соответствующих графиков, дал соответствующие протокольные поручения.

Также в рамках визита в Красноярский край Андрей Черезов посетил главный офис ПАО «МРСК Сибири», где провел рабочую встречу с его генеральным директором Виталием Ивановым, в ходе которой были обсуждены вопросы заключения соответствующего соглашения между ПАО «МРСК Сибири» и правительством Красноярского края, ход работы по выявлению и передаче на баланс бесхозяйных электросетевых объектов.

Компания: Министерство энергетики РФ

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