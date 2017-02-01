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Новости компаний

Ассоциация "Русский свет" и ГК IEK приглашают в Москву на очередной "Город света"

Ассоциация Русский свет и ГК IEK приглашают в Москву на очередной Город света

3 февраля 2017, 16:58
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK, СКОЛКОВО

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16 февраля 2017 года специализированная выставка «Город света — территория будущего» откроется в московском инновационном центре «Сколково».

В «Городе» свои возможности, новые технологии и продукцию представят более полусотни производителей и поставщиков светотехники и электротехнического оборудования. «Территория будущего» в Сколково примет специалистов и представителей отраслевых организаций и компаний всего Центрального региона России. Гостей ждет насыщенная деловая программа в «Лекториях», «Университете», «Политехническом институте», «Умном доме» и других городских зонах. В зоне «Мастерские» производители самых известных марок проведут мастер-классы по применению своего оборудования.

Группа компаний IEK представит продукцию сразу трех своих марок: электрооборудование IEK®, оборудование промышленной автоматизации ONI и телекоммуникационное оборудование для ИТ технологий ITK®. Специалисты ГК IEK проведут два семинара, на которых представят продукцию ONI и ITK®, а также возможности комплексных решений на базе этого оборудования. Также в рамках «Города света» ГК IEK проведет мастер-класс «Монтаж СКС на ТМ ITK» по применению телекоммуникационной продукции ITK® в построении структурированных кабельных систем (СКС).

«Город света» откроется 16 февраля 2017 года в 10:45 по адресу: г. Москва, ИЦ Сколково, ул. Большой Бульвар, д.42, стр.1 (Технопарк «Сколково»). Начало регистрации в 10.00.

Зарегистрироваться и уточнить информацию можно заранее, на сайте http://russvet.ru/lightcity/ .

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
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