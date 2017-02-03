Эксперты отрасли обсудили в Госдуме актуальные вопросы энергомашиностроения

В Госдуме состоялось первое заседание Экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.



Председатель Экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности Александр Козловский отметил, что первое заседание Экспертного совета проводится совместно с Комитетом по энергетическому машиностроению СоюзМаш России. «Это уникальное сообщество машиностроителей, настоящих экспертов отрасли, которыми накоплен уникальный опыт, в том числе по экспертизе законов. И я убежден, что это будет полезное и плодотворное сотрудничество в интересах нашего государства», - отметил он.



Первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в своем выступлении подчеркнул, что со стороны Союза машиностроителей России и Лиги оборонных предприятий Экспертному совету будет оказана необходимая экспертная поддержка. «Темы, которые на заседаниях Экспертного совета будут признаны наиболее важными и актуальными, будем выносить для обсуждения в более широком кругу - с руководством Минпромторга, руководителями крупнейших вертикально интегрированных структур, таких как Ростех, ОАК, ОСК, «Алмаз-Антей», Роскосмос, а также на заседаниях межфракционной Комиссии по содействию развитию предприятиям ОПК», - сказал он.



Александр Козловский подчеркнул важность такого взаимодействия, отметив, что большую работу по поддержке и развитию предприятий отрасли энергомашиностроения проводит Правительство России, но консолидация усилий всех заинтересованных сторон позволит достичь результатов в более сжатые сроки: «Задачи, которые мы перед собой ставим в рамках работы Экспертного совета - способствовать развитию предприятий энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, подвергать экспертизе различные нормативно-правовые акты, законы, на предмет их соответствия стратегии развития страны, заданной нашим президентом, на импортозамещение и поддержку отечественных производителей».



Отметим, что члены Экспертного совета определили четыре основных направления работы на год: формирование позиции и предложений о мерах господдержки отраслевых программ, лоббирование интересов энергомашиностроителей на зарубежных рынках, повышение качества подготовки кадров. Кроме того, как отметил председатель Экспертного совета, в Год экологии особое внимание будет уделено соблюдению экологических требований: «При этом необходимо быть внимательными, чтобы на волне популизма и стремления имитировать деятельность, не были приняты экологические правила и нормы, которые «похоронят» перспективу развития наших отраслей. В то же время очевидно, что экологические требования необходимо соблюдать и внедрять новые, выпускать экологически чистую продукцию. Для этого нужно вводить прогрессивные методы мотивации предприятий, в том числе – поощрять те из них, которые наиболее успешно решают экологические вопросы», - считает он.



Председатель Комитета по энергетическому машиностроению Союза машиностроителей России Алексей Дуб напомнил, что в конце прошлого года участники Комитета обсуждали вопросы возможных механизмов модернизации тепло- и электроэнергетики и, в том числе - синхронизации планов развития энергетики и энергомашиностроения. По словам Алексея Дуба, использование НДТ, наилучших доступных технологий, является действенным интегральным механизмом для перехода энергетического оборудования на новый уровень и фактически запускает процессы модернизации и ввод нового энергетического оборудования. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что параллельно с сокращением ввода крупных энергетических блоков, построенных по традиционным технологиям, идет активное развитие новых перспективных технологий: «Мы используем совершенно иные виды топлива, которые появляются в связи с развитием, в том числе, и нашего сельского хозяйства. Это большой источник биоресурсов с возможностью использования его в энергетике. И эти два фактора являются для нас большим вызовом и задачей. Рассчитываем, что совместно системным образом мы их проработаем», - подчеркнул Алексей Дуб.



Начальник Отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Денис Кляповский в своем выступлении отметил, что подготовленную в 2016 году обновленную стратегию развития энергетического машиностроения планируется утвердить в текущем году, когда будет готова Энергетическая стратегия России до 2035 года, предусматривающая развитие отечественного энергетического машиностроения, увеличение инвестиционного потенциала страны и удовлетворение потребностей электроэнергетики. «Сейчас в экспертном сообществе одними из ключевых проблем признаны необходимость модернизации существующих объектов электроэнергетики в связи с высоким износом оборудования, а также несоответствие эксплуатируемого оборудования современным требованиям. Поэтому мы отдельно прорабатываем механизмы модернизации, стимулирования, обсуждаем варианты мер поддержки со стороны Минпромторга - в виде субсидирования процентных ставок для финансирования проектов модернизации, предоставления экономических стимулов и скидок генерирующим компаниям, государственной поддержки отечественных предприятий машиностроения. Считаем целесообразным ввести специализированные меры, с учетом специфики в области электроэнергетики. Все предложения готовы активно прорабатывать и внедрять», - подчеркнул он.



Представитель министерства энергетики РФ Кирилл Голованов сказал, что министерство совместно с Минпромторгом России будет разрабатывать меры и предложения по развитию энергетического машиностроения, вносить предложения по развитию нормативно-правовых баз, в частности, подзаконных актов, постановлений правительства и развитию федерального законодательства.



Отметим, что в рамках заседания участники в рабочем порядке обсудили доклады и выступления коллег, а также решили ряд организационных вопросов. В частности, заместителем председателя Экспертного совета был утвержден ответственный секретарь Комитета по энергетическому машиностроению Союза машиностроителей России Алексей Рокачевский, ответственным секретарём - советник ректора Казанского государственного университета Антон Митрофанов.

Источник: и-Маш.

