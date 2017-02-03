Энергетики подключаются к ОФЗ

Как сообщает "Ъ", генерирующие компании пытались изменить расчеты Минэкономики, снизившего на 2017 год расчетную среднюю доходность ОФЗ до 9,97% с прошлогодних 10,95%. Этот показатель используется для определения рыночных выплат за работу новых энергоблоков, и теперь, по расчетам источников "Ъ" и аналитиков, они могут упасть на 17-24 млрд руб. в год.



Минэкономики приказом от 20 января утвердило уровень доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) в 9,97%. Эта ставка является одной из главных переменных в методике расчета доходности новых энергоблоков, построенных по договорам поставки мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных выплат с оптового рынка): чем этот показатель выше, тем выше доход генкомпаний. Исходя из уровня доходности ОФЗ, утвержденного Минэкономики, итоговая доходность энергетиков по ДПМ составит около 15,5%, но ценовая нагрузка на крупных потребителей, по данным собеседников "Ъ" в отрасли, в 2017 году снизится на 24 млрд руб.



В ноябре 2016 года вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэкономики расширить срок обращения учитываемых при расчете ОФЗ до 7-11 лет (с 8-10 лет), что должно было снизить доходность ДПМ. В прошлом году доходность ОФЗ составляла 10,95%, а по ДПМ — 16,57%. По оценкам ассоциации "Сообщество потребителей энергии", объем выплат по всем типам ДПМ в 2016 году составил 333 млрд руб. Но снижение доходности не устроило генкомпании. По данным источников "Ъ", набсовет ассоциации НП "Совет рынка" (регулятор энергорынков) 7 февраля рассмотрит вопрос об уточнении порядка расчета средней доходности ОФЗ. "Палата продавцов 26 января потребовала перенести вопрос на следующее заседание, чтобы внести изменения в расчеты",— говорит источник "Ъ" на рынке. По оценке ассоциации "Сообщество потребителей энергии", ставка в 9,97% соответствует рыночной конъюнктуре, "но с учетом положительной динамики к концу года может оказаться несколько завышенной".



Директор ассоциации "Совет производителей энергии" Игорь Миронов сообщил "Ъ", что правка, внесенная генераторами для набсовета, носит уточняющий характер и не противоречит методике, утвержденной Минэкономики. "Уровень доходности соответствует договоренностям, достигнутым в правительстве, и значительно ниже 11%",— сообщил он. Изначально генераторы хотели сохранить уровень доходности 2016 года, но затем готовы были снизить его до 10,5%. Источник "Ъ" в одной из генкомпаний говорит, что расчет доходности ОФЗ 2017 года не в полной мере "отражает макроэкономические факторы". ""Совет рынка" должен корректно учесть вес разных долговых бумаг в расчете средневзвешенной ставки",— считает еще один источник "Ъ" на рынке. По его словам, в расчетах министерства не учтено, что одна из бумаг торговалась только полгода. В связи с этим генераторы могут предложить Минэкономики пересчитать доходность и поднять ее до 10,2%.



Окончательное решение за министерством, хотя "лазейку" дает то, что приказ Минэкономики еще не зарегистрирован в Минюсте. В письме от 20 января (есть у "Ъ") замглавы Минэкономики Николай Подгузов просит вице-премьера Аркадия Дворковича скорее завершить процедуру госрегистрации документа "для обеспечения возможности легитимного и корректного определения обязательств по оплате мощности по ДПМ в 2017 году".



По оценке Натальи Пороховой из АКРА, разница между 9,97% и 10,9% добавляет генераторам 17 млрд руб., потребителям — 0,8% роста конечной цены на электроэнергию. Доходность привязана к ставкам денежного рынка, и когда в 2014 году они выросли вслед за девальвацией рубля, то повысились и платежи по ДПМ, объясняет она. Например, если представить ситуацию без кризиса, со ставками на денежном рынке уровня 2013 года, то в 2015-2016 годах генераторы заработали бы на 61 млрд руб. меньше. "Поэтому то, что плата за ДПМ будет снижаться вслед за снижением ставок, было ожидаемо. Более того, ЦБ проводит жесткую денежно-кредитную политику, которая также повышает платежи по ДПМ, так как ключевая ставка превышает инфляцию почти на 5 процентных пунктов",— замечает госпожа Порохова. По ее оценке, средняя доходность всех долгосрочных государственных обязательств сроком 7-11 лет в 2016 году была еще ниже — 8,9%, но для расчета используются бумаги с определенным уровнем ликвидности, упавшей в 2015-2016 годах.



Источник: Коммерсант.

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