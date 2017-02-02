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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС ремонтирует разъединители на энергообъектах Западной Сибири

ФСК ЕЭС ремонтирует разъединители на энергообъектах Западной Сибири

3 февраля 2017, 16:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ

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Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») ремонтирует разъединители 110/220 кВ на подстанциях Западной Сибири. Работа направлена на повышение надежности энергоснабжения потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Отремонтирована 21 фаза разъединителей на четырех подстанциях региона. До конца года планируется отремонтировать еще 1449 фаз разъединителей.

Разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них профилактических и ремонтных работ.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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