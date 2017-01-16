ГК "ССТ" разработала дизайнерскую серию электроустановочных изделий

Группа компаний «Специальные системы и технологии» выводит на рынок собственный бренд электроустановочных изделий OneKeyElectro. Флагманская серия Florence включает в себя уникальные дизайнерские изделия, представленные в среднем ценовом сегменте.



Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), лидер российского рынка систем электрического обогрева и производитель популярных теплых полов «Теплолюкс» и «Национальный комфорт», в рамках расширения и диверсификации основного бизнеса запускает новый проект в сегменте электротехнической продукции. Под брендом OneKeyElectro российским потребителям будут представлены разработанные российскими дизайнерами и инженерами качественные электроустановочные изделия, гармонично сочетающие надежность и эстетику, функциональность и эргономику.



Первым продуктом, выпущенным в рамках проекта OneKeyElectro, стали электроустановочные изделия серии Florence, официальные продажи которых на российском рынке начались в декабре 2016 года.



Создавая неповторимый образ линейки Florence, дизайнеры ГК «ССТ» следовали канонам эпохи Возрождения, совмещая их с возможностями современных технологий. Решение было создано под впечатлением от архитектуры флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, созданного архитектором эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески. Гармония между круглыми и квадратными формами, торжество идеальных пропорций, золотое сечение – эти основы основ были заложены более 6 веков назад и воплощены в электроустановочных изделиях серии Florence.



Палитра серии Florence состоит из четырех оттенков – белый снег, ванильный капучино, дымчатый опал и черная ночь. Необычная матовая поверхность электроустановочных изделий Florence придает решению законченность. Поверхность не создает дополнительных световых бликов, она износостойкая и немаркая, так как на ней не остается отпечатков пальцев.



Для серийного производства розеток и выключателей был выбран экологичный, износостойкий и безопасный с точки зрения пожарных требований материал – поликарбонат. При производстве пластиковых деталей происходит добавление красителя непосредственно в полимерную массу, что обеспечивает равномерную окраску всей пластиковой детали и увеличивает износостойкость клавиш выключателей и лицевых панелей розеток.



Единый стиль оформления соблюдается в различных механизмах серии Florence, в которую входят традиционные выключатели и розетки, а также различные информационные розетки, выключатели с подсветкой, одно- и двухклавишные переключатели и диммеры.



Серия Florence рассчитана на широкий круг потребителей и имеет оптимальное соотношение «цена-качество». Она рассчитана на скрытую установку в помещениях и прекрасно впишется в интерьер квартир и коттеджей, ресторанов и клубов, офисов и административных зданий.



Качество и надежность серии Florence обеспечиваются 25-летним опытом и экспертизой ГК «ССТ», как производителя электротехнического оборудования, применением качественных материалов, ответственным подходом к сертификации и строгим контролем качества электроустановочных изделий. Серия Florence успешно прошла испытания и имеет все сертификаты, в том числе сертификат соответствия ТР ТС и сертификат пожарной безопасности НСОПБ.