Генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин и заместитель губернатора Мурманской области обсудили вопросы консолидации электросетевого комплекса региона

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 февраля 2017, 11:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
Накануне в Мурманске генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин встретился с заместителем губернатора Мурманской области Евгением Никорой.
На встрече обсуждались совместные направления деятельности Правительства Мурманской области и МРСК Северо-Запада, в состав которой входит филиал «Колэнерго». В частности, речь шла об обеспечении надежного электроснабжения населения региона и консолидации электросетевого комплекса области.
Стороны обсудили вопрос передачи в аренду МРСК Северо-Запада, входящей в группу компаний ПАО «Россети», электросетевого хозяйства, находящегося в собственности муниципальных образований сельских поселений Зареченск и Варзуга.
Особое внимание было уделено вопросам технического обслуживания и надлежащего содержания электросетевого имущества организаций, не являющихся территориальными сетевыми организациями в соответствии с нормами действующего законодательства.
На встрече стороны обсудили также участие МРСК Северо-Запада в реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы.