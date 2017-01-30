Инвестиционная программа "Оренбургэнерго" 2017 года оценивается в 722 миллиона рублей

CABEX
3 февраля 2017, 11:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» утверждена инвестиционная программа 2017 года. Программой предусмотрены новое строительство, реконструкция, техперевооружение более сотни объектов. Ожидаемое финансирование программы составит 722 миллиона рублей.
В числе крупных инвестиционных проектов: реконструкция и перевод подстанции «Чкаловская» на напряжение 110 киловольт, строительство новой высоковольтной линии «НПС-Чкаловская» на севере региона; реконструкция подстанций «Шелковая» и «Степановская» в Оренбургском районе.
Вошли в инвестиционную программу объекты и работы, необходимые для подключения новых потребителей по договорам технологического присоединения. Для электроснабжения крупного логистического центра со складскими помещениями и боксами для автотранспорта потребуется реконструкция оборудования подстанции «Россия».
А в Оренбурге для повышения надежности объектов водозабора взамен существующих построят две трансформаторные подстанции и кабельную линию.
Выполнение инвестпрограммы - одно из основных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго», которое позволяет обновлять, модернизировать, строить новые объекты электрических сетей, поддерживать энергетическую стабильность Оренбургской области.