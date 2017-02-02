Компания "АЭМ-технологии" вошла в список поставщиков "Линде Инжиниринг"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 февраля 2017, 15:48
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ
АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) зарегистрировано в списке квалифицированных поставщиков компании Linde Engineering. Сертификат о регистрации был получен в конце прошлого года и действует до конца 2019 года.
Согласно сертификату, компания «АЭМ-технологии» квалифицирована в качестве поставщика для международных проектов компании Linde Engineering. В списке поставляемого оборудования — различное нефтехимическое колонное, ёмкостное, реакторное оборудование, а также теплообменные аппараты, из углеродистой стали, нержавеющей стали и специальных материалов.
«Филиалы нашей компании — Атоммаш в Волгодонске и Петрозаводскмаш в Петрозаводске — имеют большой опыт поставок оборудования для предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сегодня мы подтвердили свои компетенции на международном уровне. Это позволит нам наращивать свой портфель заказов не только внутри страны, но и за счёт зарубежных рынков», — сказал генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.
Компания Linde Group – это глобальный лидер на международном рынке промышленных, технологических и специальных газов. Инжиниринговый дивизион компании является ведущим технологическим партнёром для инженерных и строительных проектов, который предлагает поставки «под ключ» промышленных предприятий по производству и переработке газов. Штат сотрудников компании насчитывает свыше 65 тыс. человек, работающих в более чем 100 странах мира. В России Linde Group представлена компаниями Linde Gas Rus с широкой сетью филиалов в разных городах и Линде Инжиниринг Рус. Последняя предоставляет услуги инжиниринга, закупок и строительства в металлургической, нефтехимической и химической промышленности, а также в секторе промышленной и фармацевтической биотехнологии на территории стран СНГ.