 
Подписаться на новости
Анонсы

Компания Maillefer Oy стала Партнером Всероссийского кабельного конгресса

Компания Maillefer Oy стала Партнером Всероссийского кабельного конгресса

3 февраля 2017, 10:44
Рубрика: Анонсы
Метки: Cabex-2017, Cabex-2017-КОНГРЕСС, Maillefer

Обсудить на форуме

119 просмотров

Компания Maillefer Oy стала Партнером секции «Оборудование и технологии производства кабельной продукции» Всероссийского кабельного конгресса, который пройдет 21-22 марта 2017 в рамках 16-й  международной выставки CABEX.

Компания Maillefer, основанная в 1900 году, является поставщиком широкого спектра оборудования, технологий и услуг для мировых рынков проводов, кабелей и труб. Решения Maillefer для производства кабелей и проводов доступны для монтажных и автомобильных проводов, волоконно-оптических кабелей с сухим и заполненным гидрофобом модулями, кабелей низкого, среднего, высокого и сверхвысокого напряжения, кабелей с резиновой изоляцией, телефонных, LAN и коаксиальных кабелей.

В рамках секции «Оборудование и технологии производства кабельной продукции» будут затронуты вопросы особенностей переработки фторопластов и их сополимеров на экструзионных линиях, гальванических покрытий, волочения сплавов, крутильные машины, технологии переработки сшиваемых полиолефинов, переработка резин, нанесение буферных покрытий и окраска оптических волокон, маркировка и пр.

Программа Конгресса, организованного Всероссийским институтом кабельной промышленности (ВНИИКП) и Ассоциацией «Электрокабель», предусматривает проведение  5 секционных заседаний и двух тематических дискуссий как по вопросам производства кабельной продукции, так и касательно ее применения.

Программа Конгресса доступна на сайте http://www.cable-congress.ru/programma

Компания: ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Эта новость часть сюжета «Кабельный конгресс 2017». Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!