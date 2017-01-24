Компания Maillefer Oy стала Партнером Всероссийского кабельного конгресса

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 февраля 2017, 10:44
Рубрика: Анонсы
Метки: Cabex-2017, Cabex-2017-КОНГРЕСС, Maillefer
Компания Maillefer Oy стала Партнером секции «Оборудование и технологии производства кабельной продукции» Всероссийского кабельного конгресса, который пройдет 21-22 марта 2017 в рамках 16-й международной выставки CABEX.
Компания Maillefer, основанная в 1900 году, является поставщиком широкого спектра оборудования, технологий и услуг для мировых рынков проводов, кабелей и труб. Решения Maillefer для производства кабелей и проводов доступны для монтажных и автомобильных проводов, волоконно-оптических кабелей с сухим и заполненным гидрофобом модулями, кабелей низкого, среднего, высокого и сверхвысокого напряжения, кабелей с резиновой изоляцией, телефонных, LAN и коаксиальных кабелей.
В рамках секции «Оборудование и технологии производства кабельной продукции» будут затронуты вопросы особенностей переработки фторопластов и их сополимеров на экструзионных линиях, гальванических покрытий, волочения сплавов, крутильные машины, технологии переработки сшиваемых полиолефинов, переработка резин, нанесение буферных покрытий и окраска оптических волокон, маркировка и пр.
Программа Конгресса, организованного Всероссийским институтом кабельной промышленности (ВНИИКП) и Ассоциацией «Электрокабель», предусматривает проведение 5 секционных заседаний и двух тематических дискуссий как по вопросам производства кабельной продукции, так и касательно ее применения.
Программа Конгресса доступна на сайте http://www.cable-congress.ru/programma