"Ленэнерго" отремонтирует 15 подстанций в 2017 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 февраля 2017, 10:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в 2017 году проведет комплексный ремонт 15 подстанций 35-110 кВ. Работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения потребителей шести районов Ленинградской области. Всего на ремонтную программу в текущем году «Ленэнерго» направит 1,3 млрд рублей.
«Ленэнерго» проведет капитальный ремонт 15 подстанций 35-110 кВ в Выборгском, Кингисеппском, Волосовском, Лужском, Волховском и Лодейнопольском районах. Также энергетики отремонтируют 28 силовых трансформаторов и более 1,5 тысяч выключателей.
В 2016 году «Ленэнерго» отремонтировало свыше 2 тысяч км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-110 кВ и 4,3 тысячи кабелей. Специалисты расчистили более 3100 гектаров трасc ВЛ 6-110 кВ, выполнили комплексный ремонт 14 подстанций 35-110 кВ и 1700 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 26 силовых трансформаторов.
Ежегодная реализация ремонтной программы позволяет обеспечить надежность электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также является ключевым элементом подготовки к периоду пиковых нагрузок на электросети и оборудование.