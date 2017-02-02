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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" отремонтирует 15 подстанций в 2017 году

Ленэнерго отремонтирует 15 подстанций в 2017 году

3 февраля 2017, 10:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в 2017 году проведет комплексный ремонт 15 подстанций 35-110 кВ. Работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения потребителей шести районов Ленинградской области. Всего на ремонтную программу в текущем году «Ленэнерго» направит 1,3 млрд рублей.

«Ленэнерго» проведет капитальный ремонт 15 подстанций 35-110 кВ в Выборгском, Кингисеппском, Волосовском, Лужском, Волховском и Лодейнопольском районах. Также энергетики отремонтируют 28 силовых трансформаторов и более 1,5 тысяч выключателей.

В 2016 году «Ленэнерго» отремонтировало свыше 2 тысяч км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-110 кВ и 4,3 тысячи кабелей. Специалисты расчистили более 3100 гектаров трасc ВЛ 6-110 кВ, выполнили комплексный ремонт 14 подстанций 35-110 кВ и 1700 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 26 силовых трансформаторов.

Ежегодная реализация ремонтной программы позволяет обеспечить надежность электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также является ключевым элементом подготовки к периоду пиковых нагрузок на электросети и оборудование.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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