МРСК Центра и Приволжья подвела итоги ремонтной кампании 2016 года

В течение минувшего года энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в группу ПАО «Россети») стопроцентно и в срок выполнили все запланированные работы по ремонту сетевого комплекса, что позволило повысить надежность электроснабжения потребителей и минимизировать риск повреждения электросетевого оборудования в период пиковых нагрузок на сети. Объем финансирования ремонтной программы 2016 года составил более 3,5 млрд руб.



К осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. энергетики готовили сетевой комплекс в течение всего прошлого года. Чтобы обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей девяти регионов страны в зимний период, до наступления холодов была завершена масштабная ремонтная кампания.



В 2016 году энергетики отремонтировали более 5,4 тыс. км линий электропередачи 35–110 кВ и свыше 28,6 тыс. км линий электропередачи 0,4-10 кВ. Также был выполнен комплексный ремонт 208 подстанций (ПС) напряжением 35-110 кВ и капитальный ремонт более 8,3 тыс. трансформаторных подстанций напряжением 6–10/0,4 кВ. От древесно-кустарниковой поросли, ставящей под угрозу штатную работу воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам, было расчищено более 13,7 тысяч га трасс воздушных линий 0,4-110 кВ.



Так Кировский филиал МРСК Центра и Приволжья осуществил комплексный ремонт 30 подстанций, в том числе: 10 подстанций класса напряжения 110 кВ: «Бытприбор», «Шевели», «Бисерово», «Юрья», «Пасегово», «Лыжная», «Суна», «Луговая», «Кстинино», «Петровское». Повышение надежности этих центров питания позволит обеспечивать качественное электроснабжение муниципальных районов и крупных населенных пунктов.



На территории Владимирской области силами энергетиков комплексно отремонтировано 18 подстанций 35-110 кВ. Среди них «Красное Пламя», «Небылое», «Октябрьская», «Покров» и многие другие подстанции, ремонт которых позволил повысить надёжность электроснабжения жителей г. Владимира и области, а также крупных промышленных предприятий региона (Киржачская горэлектросеть, завод по производству кровли «Дёке Хоум Системс», промышленный кластер «Русклимат», завод «Автосвет», предприятие «BEKO» и т.д.).



Нижегородские энергетики осуществили комплексный ремонт подстанций 110/6 кВ «Водозабор», «Ольгино», «Новосормовская» и т.д. Для электроснабжения здания АТС-23, участвующей в социальной программе «Безопасный город», была введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция мощностью 289 кВт. Также филиал «Нижновэнерго» продолжает реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения г. Н. Новгорода в период проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 г.



По словам и. о. первого заместителя генерального директора - Главного инженера ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александра Пилюгина: «Своевременный ремонт энергооборудования – залог выполнения обязательств МРСК Центра и Приволжья перед потребителями по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения, безаварийного прохождения периода холодов и обеспечения надежного функционирования сетевого комплекса в целом».