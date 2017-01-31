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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра в 2016 году перевыполнила план по снижению потерь в сетях

МРСК Центра в 2016 году перевыполнила план по снижению потерь в сетях

3 февраля 2017, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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В ПАО «МРСК Центра» подвели результаты работы в 2016 году по снижению потерь в электрических сетях. По итогам года их уровень в целом по Обществу составил 9,36% , что на 0,02% ниже показателей установленных в бизнес-плане. Экономия составила 11,8 млн. кВт*ч или 25 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом, на 0,15% (32,0 млн. кВт*ч) снизились потери в распределительных сетях компании.

Достижению данного результата способствовала реализуемая ПАО «МРСК Центра» целевая Программа снижения потерь электроэнергии, включающая в себя комплекс организационных и технических мер.

Наибольший эффект приносят рейды по выявлению безучетного электропотребления, проводимые персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности. В минувшем году в полезный отпуск электроэнергии компании было включено свыше 102,5 млн. кВт*ч электроэнергии, украденной недобросовестными потребителями, на общую сумму 255,1 млн. рублей.

В число эффективных технических мероприятий, способствующих снижению потерь, входят перераспределение нагрузок и отключение незагруженных трансформаторов на подстанциях, установка провода большего сечения на перегруженных ЛЭП, монтаж на линиях самонесущего изолированного провода.

Сэкономленные в результате реализации МРСК Центра Программы снижения потерь электроэнергии средства используются в качестве дополнительного источника финансирования для решения первоочередных задач, которые стоят перед компанией.   

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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