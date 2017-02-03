Минпромторг подготовит стратегии по 20 отраслям промышленности

Минпромторгом России утвержден План по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 годы.



"Утвержденный Министерством план на ближайшие два года содержит в себе разработку и актуализацию стратегий по 20 отраслям промышленности. Применение стратегического подхода к развитию каждой отдельной отрасли окажет положительный эффект на развитие всей отечественной промышленности в целом", - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



"Уже в июне текущего года мы планируем внести в Правительство проект Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2030 года. Этот документ должен стать основой для долгосрочного развития отрасли, без которой невозможна модернизация остальных секторов промышленности. Реализация стратегии поможет снять критическую зависимость отечественного станкостроения от импортных комплектующих, определиться с четкими приоритетами и направлениями работы для того, чтобы вернуть нашей стране утраченные позиции в этой сфере", - сказал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.



Летом 2018 года должны быть окончательно доработаны и отправлены на утверждение стратегии развития тяжелого и энергетического машиностроения до 2020 года и на перспективу до 2030 года.



По словам Василия Осьмакова, Стратегия развития тяжелого машиностроения будет направлена в первую очередь на повышение глобальной конкурентоспособности российских производителей, реализацию их экспортного потенциала. Выполнение поставленных в ней целей позволит избежать тотальной зависимости добывающей и перерабатывающей отраслей от поставок зарубежного оборудования.



"Стратегия развития энергетического машиностроения также нацелена на обеспечение технологической независимости отрасли, повышение доли российских производителей на внутреннем рынке и комплексную поддержку экспорта нашей высокотехнологичной продукции", - пояснил замглавы Минпромторга России.



В первом квартале 2017 года Минпромторг планирует отправить на согласование в Правительство стратегии развития транспортного машиностроения, металлургической промышленности, производства промышленной продукции реабилитационной направленности. Во втором квартале текущего года будут подготовлены соответствующие программные документы по развитию сельскохозяйственного машиностроения, индустрии детских товаров, по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления. В конце 2017 года должны быть доработаны стратегии развития авиационной промышленности, пищевого машиностроения, а также народных художественных промыслов.



В 2018 году обновленные документы стратегического планирования появятся в легкой, судостроительной, электронной, медицинской и фармацевтической отраслях промышленности, строительно-дорожном машиностроении. Также в будущем году будут подготовлены стратегии развития лесного комплекса, химического и нефтехимического комплекса.