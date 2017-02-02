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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" требует вернуть 90 млн. руб. за украденное электричество

Мособлэнерго требует вернуть 90 млн. руб. за украденное электричество

3 февраля 2017, 17:41
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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По итогам 2016 года АО «Мособлэнерго» было составлено 429 актов о бездоговорном электропотреблении в объеме более 20 миллионов киловатт-часов на сумму свыше 90 миллионов рублей. Безучетное потребление электроэнергии составило 2,8 миллионов киловатт-часов.

Наибольшее количество фактов нарушений выявлено в Раменском, Звенигороде, Каширском и Чеховском районах Подмосковья.

В отношении тех, кто осуществлял бездоговорное и безучетное потребление и добровольно не погасил задолженность, поданы иски в суд. За незаконное использование ресурсов кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы от 10-15 тысяч рублей для граждан и 100-200 тысяч рублей для юридических лиц.

Для снижения неучтенного потребления АО «Мособлэнерго» только в 2016 году установило более 11 700 приборов учета, а для локализации очагов потерь регулярно проводится технический учет электричества и составляется баланс электроэнергии.

Бездоговорное потребление электроэнергии является в основном умышленным действием со стороны физических и юридических лиц, а  безучетное потребление происходит из-за несвоевременного и ненадлежащего обслуживания потребителем узлов учета электроэнергии.

Компания: АО "Мособлэнерго"
Эта новость часть сюжета «Энерговоровство». Другие новости сюжета:
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