 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На реализацию ремонтной программы в 2016 году Колэнерго направило более 228 миллионов рублей

На реализацию ремонтной программы в 2016 году Колэнерго направило более 228 миллионов рублей

3 февраля 2017, 09:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

Обсудить на форуме

94 просмотра

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») на реализацию ремонтной программы в 2016 году направил более 228 миллионов рублей. План ремонтов выполнен на 109 %.

По итогам  года отремонтировано более 365 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено 182 опоры ЛЭП 0,4-150 кВ.

 На подстанциях 35-150 кВ произведен капитальный и текущий ремонт 51 выключателя, отремонтировано 30 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4кВ.

Также в рамках ремонтной программы в охранных зонах ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности расчищено почти 645 га.

Около половины всех ремонтов электросетевое предприятие производит собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Ремонтная программа формируется по результатам  обследования, диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния энергооборудования.

В текущем году на ремонтную программу Колэнерго планирует направить более 241 миллиона рублей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!