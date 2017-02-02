Новый метод определения удельной проводимости / удельного сопротивления катанки и проволоки

Измерение значения удельной проводимости / удельного сопротивления осуществляется на первом этапе контроля качества в процессе производства кабельных изделий, причём это, по-видимому, наиболее критический этап. Швейцарская компания AESA Cortaillod представила недавно разработанное новое трёхступенчатое решение для высокоточного экспериментального измерения удельной проводимости и удельного сопротивления образцов проводников класса 1.

При использовании нового метода исключаются неточности из-за нарушений в размерных характеристиках / геометрической форме образца, приводящих к значительным погрешностям при измерении. Новый метод обепечивает точные результаты определения этих физических параметров. Удельное сопротивление (ρ) «это присущее материалу свойство, определяющее количественно, насколько сильно данный материал противостоит потоку электрического тока».

Для проводников постоянного сечения, таких как проволока, закон Пулье определяет соотношение между сопротивлением R в [Ом] и удельным сопротивлением ρ в [Ом] следующим образом:

где (l) – длина в (м) и (S) – площадь поперечного сечения в (м2).

Удельная проводимость (σ) в [сименс / метр] – это обратная величина удельного сопротивления (σ =1/ρ). Таким образом, для расчёта удельного сопротивления и удельной проводимости следует измерять такие параметры, как сопротивление (R) при контрольной температуре, длина (l) и площадь поперечного сечения (S).

Компания AESA Cortaillod разработала новый способ измерения удельной проводимости / удельного сопротивления в соответствии с нормами стандарта МЭК 60228. Это удобный, быстрый и точный метод, который может применяться с любым испытательным оборудованием серии ResTest компании AESA. Измеренные параметры вводятся через интерфейс пользователя, и затем значения удельного сопротивления / удельной проводимости автоматически вычисляются и отображаются на дисплее. Сопротивление (R) при температуре (Т) измеряется с помощью линейного моста для измерений сопротивления.

Компания AESA предлагает полный ассортимент высокоточных мостов сопротивления серии ResTest. Все они полностью интегрируются для точного измерения R (непосредственно отображаемого на дисплее) в [Ом/м при 20oC]. Длина (l) измеряется с использованием специальной линейки для длинномерных образцов с учётом всех неопределённых параметров. Сечение (S) обычно выводится из результатов измерения диаметра проводника. Однако такой подход очень трудоёмкий, учитывая, что в целях снижения уровня неточности требуется измерение образца по всей его длине.

Компания AESA предлагает новый подход, основанный на объёмном измерении. Объём образца определяется в наклонной водяной ванне путём измерения веса жидкости, плотность которой при определённой температуре известна. Этот новый подход заполняет нишу в области точного измерения удельной проводимости / удельного сопротивления для всех типов проводников класса 1 (круглых, секторного сечения) с диаметром 8 мм и более.