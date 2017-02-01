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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Опрос от Управляющего комитета о путях развития СИГРЭ

Опрос от Управляющего комитета о путях развития СИГРЭ

3 февраля 2017, 09:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Уважаемые члены СИГРЭ!

Управляющий комитет заинтересован в расширении влияния и значимости СИГРЭ на всех этапах функционирования электроэнергетических систем.

Чтобы проанализировать, в какой степени в настоящее время Исследовательские комитеты отвечают обозначенной задаче, созвана целевая группа под руководством Маттиаса Цвики. О результатах работы она должна объявить в конце мая 2017 года.

Принятие решения невозможно без участия представителей Национальных комитетов СИГРЭ.

Просим Вас ответить на следующие вопросы и направить ответы в адрес Вашего национального комитета (cigre@cigre.ru):

1. На какие темы СИГРЭ стоит обратить внимание, чтобы привлечь новых членов?

2. Кого вам хотелось бы видеть в качестве экспертов рабочих групп/Исследовательских комитетов во время работы СИГРЭ над актуальными вопросами?

3. Кто еще должен войти в состав групп/комитетов для организации эффективной коллективной работы?

4. Какие организации (предприятия, университеты) в вашей стране должны присоединиться к деятельности СИГРЭ для создания продуктивного кластера по разработке дополнительных решений в области электроэнергетики?

Срок предоставления информации –  до 14 марта 2017 года.

Спасибо за ваш вклад в развитие СИГРЭ!

Компания: РНК СИГРЭ
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