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Отраслевые новости: Энергетика

Орская солнечная станция им. А. Влазнева скоро будет мощнее

Орская солнечная станция им. А. Влазнева скоро будет мощнее

3 февраля 2017, 11:59
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Суммарная мощность двух очередей позволит увеличить мощность уже действующей солнечной станции с 25 до 40 мегаватт.

На днях журналисты из Оренбурга и Орска побывали на площадке строительства двух новых очередей Орской солнечной электростанции им. А. Влазнева. Объекты мощностью 5 и 10 мегаватт будут расположены на одном участке площадью 36 гектаров.

Масштабы проекта гостей, конечно, впечатлили. Но еще больше впечатлил боевой настрой работников, занятых на стройке. В отличие от первой очереди, строительство второй выпало на зимние месяцы. Обильные снегопады, минусовая температура, степные ветра, безусловно, затрудняют процесс, но ни в коем случае не останавливают его. На сегодняшний день уже смонтировано свыше 20 000 модулей, установлено более 7 000 свай, проложено 80 километров кабельных сетей. Весь объем строительно-монтажных работ планируется завершить к весне текущего года, после чего будет проведена аттестация мощности.

После прогулки по территории будущих станций, работники СМИ заехали на станцию действующую и пообщались с ее начальником Сергеем Алексеевым. «Год эксплуатации показал, что Оренбуржье было выбрано местом строительства солнечных объектов совсем не зря. – отметил Сергей Николаевич. – За 2016 год наша станция выработала около 31-го млн. КВт*ч экологически чистой энергии. Иными словами, она сразу же вышла к предполагавшимся нормативам. А в летние месяцы расчетные значения были даже превышены».

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